L’Algérie nouvelle : De la réconciliation nationale à la consolidation des acquis du développement et de la démocratie

Par le Dr Mohamed Larbi Ould-Khelifa

(suite et fin)



Quant à la région arabe et sa Ligue, qui n’a pas réussi à rassembler ses membres malgré leur dénominateur commun et les défis auxquels ils font face en tant que peuples et Etats, l’Algérie a de tout temps appelé à un minimum de solidarité et au règlement des crises répétitives par le dialogue et le consensus entre les parties aux conflits, comme c’est le cas aujourd’hui de la Syrie et de la Libye en crise. L’appel à l’intervention étrangère ou la participation avec ces parties dans ces crises sont les principales raisons de l’internationalisation, de l’aggravation de la situation qui dégénèrent en guerres civiles destructrices. Nous ne savons pas comment l’histoire va juger cette organisation ? Quel est son avenir à la lumière des mutations rapides d’un monde où se coalisent les puissants et s’émiettent et s’entretuent les faibles ?!

L’Algérie a fait preuve de son souci à respecter la charte des Nations unies et de leurs organisations et œuvre avec d’autres pays à démocratiser ses institutions et à donner de plus larges prérogatives à l’Assemblée générale en sa qualité de parlement du monde pour ne pas accaparer la décision au sein du Conseil de sécurité, ce qui est incompatible avec la représentation équitable des peuples et des Etats du monde après environ soixante ans du monde post Deuxième Guerre mondiale.

L’Algérie demeure le pays qui soutient avec loyauté et sincérité la cause palestinienne et le droit inaliénable de son peuple à l’autodétermination et à l’établissement de son Etat indépendant avec El Qods saint pour capitale.

L’Algérie n’a absolument pas instrumentalisé la lutte des Palestiniens comme atout ni dans sa politique intérieure ni sur les scènes régionale et internationale au point de dire que les Algériens sont plus Palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes ; pour illustrer ce soutien populaire et instantané, le public sportif a applaudi l’équipe palestinienne et l’a préférée à son équipe nationale. L’on ne trouve ni dans le discours officiel ni dans la presse nationale le terme ‘‘Etat’’ d’Israël mais l’entité sioniste, bien que les dirigeants palestiniens dialoguent et négocient avec les Israéliens aux différents niveaux de responsabilité et signent avec eux des traités qu’Israël ne tarde pas à jeter à la poubelle.

Le soutien de l’Algérie aux luttes du peuple palestinien est une question de principe, il est pratique c’est-à-dire matériel au point que faire l’inventaire de ses détails n’est pas chose aisée. Il est tout à fait clair que la division des Palestiniens en deux parties opposées, l’une à Ghaza sous le blocus maritime, aérien et terrestre et l’autre en Cisjordanie qui regorge de colonies juives qui veulent réduire cette partie à l’émiettement, à la faveur de la conspiration des grandes puissances et de l’insouciance de l’entourage arabe immédiat affaiblit la lutte du peuple palestinien et l’éloigne davantage de ses droits légitimes. Il est de notre devoir de signaler que l’exploitation des mauvaises appréciations de certains dirigeants palestiniens à des fins politiques internes ou à des aventures expansionnistes ne sert pas, comme la Marche verte, la grande et l’importante cause en l’occurrence l’instauration de l’Etat palestinien indépendant à l’intérieur des frontières d’avant le 4 juin 1967. Néanmoins, ces mauvaises appréciations ne diminuent en rien le soutien des Algériens, Etat et peuple à la cause principale du monde arabe et de l’humanité toute entière.

Sur la rive nord de la Méditerranée, les membres de l’Union européenne et notamment les pays du sud de l’Europe sont les plus grands bénéficiaires de la coopération économique et commerciale avec l’Algérie à la faveur de l’expérience de notre pays dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. La France est considérée comme le partenaire qui a le plus de présence, du fait du partenariat privilégié dans différents secteurs et de la densité de l’immigration algérienne. Les relations pourraient être meilleures si les élites françaises se départaient des prétentions de civiliser les Algériens et ne faisaient pas l’éloge du colonialisme qui est en réalité un crime contre l’humanité qui ne pourra être réparé que par ce qui ressemble à un plan Marshal afin d’indemniser le peuple algérien pour un siècle et un tiers de siècle de massacres collectifs, de déculturation et de destruction.



Conclusion



L’Algérie œuvre à raffermir ses relations d’amitié et de coopération avec les pays frères et amis dont les pays de la région arabe et les grandes puissances telles que les Etats-Unis d’Amérique, les pays de l’Union européenne, la Fédération de Russie, la Chine populaire et son voisin l’Inde et d’autres pays asiatiques amis comme la Corée du Sud, l’Indonésie et la Malaisie et ce, dans le cadre des intérêts mutuels et du partenariat gagnant-gagnant qui fait aujourd’hui transition vers un modèle économique nouveau qui diminue la dépendance aux hydrocarbures et accroît la richesse nationale notamment à travers l’élargissement de la base industrielle et l’intéressement à l’agriculture et l’hydraulique pour réduire le fossé qui nous sépare de la tête du peloton surtout, notamment dans les domaines de la technologie de l’information et de la communication, des énergies renouvelables et l’élévation du niveau de la formation dans toutes les étapes du système éducatif et de l’enseignement supérieur et de son produit en matière de recherche scientifique. C’est là où réside l’objectif stratégique des larges et cohérentes réformes introduites par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans le système du pouvoir et dans l’administration de l’Etat, ce qui rend notre pays fort dans l’édification de la sécurité, de la paix et d’un Etat démocratique fondé sur la citoyenneté, la loi et le respect des droits de l’homme et qui veille à l’équitable répartition des résultats du développement, selon les normes de la justice et du mérite.

A la lumière des mutations qui indiquent la constitution d’un monde nouveau qui participe à ses affaires politiques et économiques ainsi que la course vers la valorisation et les habilités des autres puissances, il y a des pays qui reviennent à la course et d’autres qui émergent. Il y a des indices qui démontrent que la carte du monde après la Deuxième Guerre mondiale cède sa place graduellement pour une nouvelle distribution sur le plan continental et entre ce qui est connu de l’ouest de l’Europe, américain, et l’est ou l’Eurasie et entre la Russie, la Chine et l’Inde et que l’Algérie possède des capacités qui lui permettent d’être présente avec force dans ce nouveau monde. Ces capacités sont fondées sur de nombreux facteurs, dont :

1/ L’Algérie jouit d’une position géostratégique privilégiée, elle est située aux portes du continent africain et a des frontières limitrophes avec tous les pays magrébins, elle est l’un des pays les plus proches de l’Europe par mer ou par air et a, avec tous ces groupes, des relations historiques qui remontent à des siècles, elle a autant que tous ces groupes de relations basées sur le respect mutuel et la collaboration fructueuse. L’Algérie, pour tous ces pays est une source de paix et de sécurité, elle ne s’ingère pas dans les affaires des autres pays et ce, depuis l’indépendance jusqu’à ce jour, elle est l’amie de tous les peuples.

2/ Il existe en Algérie une mine de richesses variées, d’hydrocarbures, d’uranium, d’or, de fer, et d’autres minerais en cours de prospection qui pourraient attirer l’investissement étranger sous forme de partenariat gagnant-gagnant, si les secteurs privé et public venaient à collaborer, les deux secteurs étant créateurs de produits et d’emplois et si l’Algérie arrive à transmettre l’expérience et la maîtrise graduelle en termes de technologie de pointe actuelle et de là à créer les industries industrialisées, là elle serait aux standards du développement économique et social et pourrait être plus développée que les pays de l’Europe de l’Est et plus près des normes de développement des pays du Sud-Est de l’Asie

3/ La baisse actuelle des prix du pétrole peut être considérée comme une alarme et une alerte pour œuvrer à la rationalisation de l’économie nationale, à la diversification de ses ressources, la modernisation de ses institutions et la diversification des partenaires dans les différents secteurs du développement et ce, dans le respect des intérêts communs. Une conjoncture qui requiert des approches pragmatiques loin de toute idéologie rétrograde dépassée par les mouvances accélérées dans le monde. A cet effet, les efforts de développement et la compétitivité sur les marchés internationaux doivent aboutir à l’accès de l’Algérie à l’Organisation Mondiale du Commerce à laquelle l’adhésion demeure mieux qu’un siège vacant, tout comme l’adhésion à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International.

4/ L’Algérie a pu maintenir, lors des deux dernières décennies, la stabilité des institutions constitutionnelles ainsi qu’en témoigne la tenue de trois élections présidentielles dans un climat de sécurité et la bonne participation populaire. Les élections législatives et locales ont été, quant à elles, tenues à temps et durant lesquelles ont assisté des organismes internationaux et régionaux et des organisations qui s’intéressent à la réunion des conditions d’un processus électoral démocratique ; des élections qui ont connu la participation des partis de différents courants politiques, ce qui concrétise réellement le concept d’un Etat d’institutions et de la démocratie populaire.

5/ Il est tout à fait naturel que ces échéances électorales donnent lieu à une majorité et à une minorité constituées de courants d’une seule référence ou d’autres partis formant des alliances avec le pouvoir exécutif ou en tant qu’opposants à certaines de ses politiques, une pratique qui existe dans toutes les démocraties du monde. A cet effet, la pratique démocratique en Algérie s’est caractérisée par son approche réconciliatrice autour des questions prioritaires qui préservent l’unité du peuple et défendent sa souveraineté visant à promouvoir une coopération générale afin de réaliser un progrès inclusif, de renforcer le développement et de maintenir la souveraineté dans la prise de décision.

6/ Quel que soit le nombre de partis qui participent aux élections au niveau national et leurs alliances permanentes ou conjoncturelles, l’Etat s’est engagé d’assurer un climat de sécurité, de quiétude et de bonne organisation. A cet égard, la Haute instance de surveillance se chargera d’exécuter les instructions du Président de la République qui veille à ce que le peuple soit seul maître de son choix et qu’il ait le dernier mot quant à ses représentants sur tous les niveaux, car la démocratie en Algérie n’est nullement une façade, des modèles importés ou des formalités visant à satisfaire des cercles qui classent les pays sur le bulletin de l’exercice démocratique ; or, cette dernière ne peut être dissociée au développement, à la justice sociale et à l’Etat de droit.

7/ L’Algérie est une république puissante grâce à la solidarité de son peuple et intègre et stable, grâce aux politiques clairvoyantes du Président Abdelaziz Bouteflika qui l’a protégée contre toute instabilité et a établi une feuille de route afin de surmonter les complications de la crise économique. Ayant des tâches clairement définies par le Président de la République, Chef suprême des forces armées, l’armée républicaine veille, loin de toutes concurrences politiques, à défendre les frontières et à protéger le pays face aux provocations étrangères ; par conséquent, l’affaire Tiguentourine ne se reproduira plus sur le sol algérien. Cette armée, héritière de l’Armée de libération nationale et fidèle aux glorieux martyrs et moudjahidine, acquiert de plus en plus de l’expérience et du professionnalisme dont témoignent les pays proches et lointains. Par ailleurs, l’Algérie possède des institutions de sûreté à caractère républicain qui respectent le peuple et veillent constamment à sa sécurité, d’où le respect et la confiance du peuple. Par conséquent, l’Algérie est, grâce à ses institutions politiques, ses instances de défense, ses organes de sécurité et sa société ambitieuse, un pays qui est capable de construire l’avenir de son peuple, un pays qui inspire de la crainte aux ennemis et avec lequel les pays frères et amis œuvrent à établir des liens de rapprochement.

M. L. O.-K.