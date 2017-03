Transfert : Verratti (PSG) vers un club « de haut niveau en Europe », selon son agent

L'agent du milieu international italien du Paris SG (Ligue-1 française de football), Marco Verratti, a laissé entendre que son joueur pourrait quitter la capitale française dès cet été pour "un club de haut niveau en Europe" dans une interview parue mercredi dans la Gazzetta dello Sport. "C'est une situation très compliquée, malgré le contrat qui le lie au club jusqu'en 2021. Il veut gagner des trophées et le PSG, en l'état actuel, ne peut pas gagner.", a expliqué Donato Di Campli, l'agent de Verratti, dans cette interview. La sortie médiatique de l'agent de Verratti (24 ans) intervient deux semaines après l'incroyable élimination en 8e de finale de Ligue des champions, défait (6-1) face à Barcelone après avoir remporté (4-0) le match aller. "Il y a quelques clubs intéressés en Italie, mais je doute que cela soit sa destination finale. Ce n'est pas une question d'argent : n'importe quel club qui prendra Verratti le paiera bien parce que, et cela vous pouvez en être certain, s'il quitte le PSG ce sera pour un club de haut niveau", a-t-il assuré. Enfin, à la question de savoir s'il irait plutôt en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne, son agent a martelé : "un club de haut niveau.