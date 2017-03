JO-2024 : Los Angeles se concentre sur les JO-2024

Le comité de candidature de Los Angeles, en course avec la ville de Paris, pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024, a réaffirmé mardi qu'il restait concentré sur l'attribution des JO-2024, sans envisager ceux de 2028. Cette mise au point intervient quatre jours après que le Comité international olympique (CIO) a ouvert la porte à une possible double attribution des JO-2024 et 2028 à Lima, le 13 septembre prochain. Le CIO a créé un groupe de travail sur la question, afin, selon son président, Thomas Bach, de conserver "les deux excellentes candidatures" de Paris et LA, seules en lice pour les JO-2024. "Los Angeles est la bonne ville dans cette période cruciale pour le mouvement olympique et ne présente une candidature que pour 2024", a annoncé dans un communiqué LA 2024. "Avec tous les sites déjà construits et un soutien de 88% de l'opinion publique, seul LA 2024 offre une solution sans risque et réellement durable pour le mouvement olympique en 2024 et au-delà", poursuit l'organisation. "Nous sommes candidats pour 2024, c'est tout, avait déclaré le maire de Los Angeles lundi. J'aimerais beaucoup pouvoir rendre visite à mes amis à Paris en 2028. On n'a jamais rien envisagé d'autre". Vendredi, le comité de candidature de Paris avait de son côté déclaré n'avoir "pas de commentaire à faire à ce stade puisque rien n'a changé à ce jour dans le processus d'attribution. Nous sommes concentrés sur le 13 septembre et l'attribution des JO-2024". La flambée des budgets a rendu l'organisation de jeux Olympiques, mais aussi la phase de candidature prohibitive, poussant plusieurs villes à jeter l'éponge comme Budapest, Rome et Hambourg.