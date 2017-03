Qualifications (Asie) : La Chine se relance, l’Iran aux portes du Mondial

La Chine s'est imposée jeudi contre la Corée du Sud (1-0) pour conserver un mince espoir de jouer le Mondial-2018, dont l'Iran se rapproche à grands pas après sa victoire au Qatar (1-0), lors de la 6e journée du 3e tour des qualifications. Un but de Yu Dabao (34’) a permis à la sélection chinoise dirigée par Marcello Lippi de se relancer dans la course à la qualification au Mondial russe. Grâce à cette victoire, sa première du 3e tour, la Chine revient à 4 points de l'Ouzbékistan, 3e du groupe A et virtuellement qualifié pour le barrage. Toujours invaincu, l'Iran (1ère, 14 pts) a de son côté entrepris un pas décisif en allant s'imposer au Qatar (1-0), le pays organisateur du Mondial-2022, désormais dernier de sa poule. Dans le groupe B, le Japon a lavé l'affront du match aller, perdu (2-1) à domicile, face aux Emirats arabes unis, en allant s'imposer à Al-Aïn (2-0).

Les "Samurai Blue" (2e, 13 pts) du coach Vahid Halilhodzic enchaînent un second succès de suite pour rester au contact de l'Arabie saoudite, facile vainqueur en Thaïlande (3-0) et première avec le même nombre de points. L'Australie est la perdante du jour ; tenue en échec en Irak (1-1), les "Socceroos" (3e, 10 pts) accusent désormais trois points de retard sur les deux premières places.

Résultats de la 6e journée disputée jeudi :

Groupe A

Syrie - Ouzbékistan 1 - 0

Chine - Corée du Sud 1 - 0

Qatar - Iran 0 - 1

Groupe B

Emirats arabes unis - Japon 0 - 2

Thaïlande - Arabie saoudite 0 - 3

Irak - Australie 1 - 1