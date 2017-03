Mondial-2006 : Beckenbauer entendu par le parquet fédéral suisse

L'ancien président du comité de candidature de l'Allemagne au Mondial-2006, Franz Beckenbauer a été auditionné jeudi par le parquet fédéral suisse dans le cadre de l'enquête sur l'attribution de la coupe du monde à son pays, a-t-il révélé lui-même dans un ommuniqué. "Aujourd'hui (jeudi) j'ai été entendu dans le cadre d'une audition prévue de longue date par le parquet fédéral suisse et j'ai répondu à ses questions", indique l'ancien capitaine de la sélection allemande, sous le coup d'une enquête pour escroquerie et blanchiment d'argent. "Par respect pour le très correct parquet fédéral, et aussi à sa demande, je ne m'exprimerai pas plus sur cette affaire", ajoute celui qui fut champion du monde comme joueur puis comme entraîneur de l'Allemagne de l'Ouest (RFA), aujourd'hui âgé de 71 ans. L'enquête ouverte le 6 novembre 2015 par la justice suisse vise plusieurs personnes et porte "sur le paiement de 6,7 millions d'euros effectué en avril 2005 par la Fédération allemande de football (DFB) à Robert Louis-Dreyfus" (ex-patron d'Adidas, partenaire de la DFB). L'hebdomadaire allemand Der Spiegel avait avancé en octobre 2015 que l'Allemagne aurait utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses (6,7 millions d'euros) pour acheter des voix et obtenir l'organisation du Mondial 2006.