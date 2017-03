Cyclisme : tour des Ziban : Plus de 100 participants

Au total, cent trois coureurs prennent part au tour cycliste des Ziban, dont la première étape a été entamée jeudi dans de bonnes conditions, malgré quelques légères rafales de vent qui ont soufflé sur la région de Biskra, a-t-on constaté.

Les catégories cadets, juniors et séniors issues de 15 clubs venant des wilayas de Biskra, Sétif, Aïn Defla, Aïn Temouchent, Blida et Alger prennent part à cette compétition de trois étapes et qui devra se poursuivre jusqu’à samedi prochain. La première étape du tour national des Ziban, dont le parcours aller-retour est entre la ville de Biskra et Ouled Djellal, s’étend sur une distance de 190 km, a-t-on détaillé, ajoutant que le trajet de la deuxième étape de 120 km aller-retour sera couru vendredi par les athlètes entre les villes de Biskra et d’El Kantara. Quant à la troisième étape qui sera disputée samedi, elle sera organisée dans un circuit fermé de

64 km dans la ville de Biskra.

Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de ce rendez-vous sportif, a indiqué le chef de service sport auprès de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), Ahmed Yahiaoui. La remise des prix aux vainqueurs de ce tour aura lieu au cours d’une cérémonie à l’école régionale des sports olympique de la

capitale des Ziban, marquant la clôture de cet évènement sportif organisé conjointement par la Ligue de cyclisme de la wilaya de Biskra et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS).