Arrêt de la Cour de justice européenne : L’Assemblée de l’Estrémadure exige son application

L’Assemblée de l’Estrémadure a adopté, jeudi, à l’unanimité de ses groupes politiques (PSOE, PP, Podemos et Ciudadanos) une déclaration institutionnelle exigeant le respect de l'arrêt de justice de la Cour de l'Union européenne (CJUE) qui stipule que l’accord commercial entre l’UE et le Maroc n’est pas applicable au Sahara occidental. L'Assemblée a également demandé dans sa déclaration approuvée en session plénière, selon la presse espagnole, aux entreprises européennes et espagnoles de cesser les activités qui pourraient perpétuer l’occupation marocaine du territoire sahraoui. La déclaration, a-t-on ajouté, s’est référée à l’Arrêt du 21 décembre 2016 de la Cour de justice européenne qui a clairement indiqué que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc, ce qui signifie, a-t-on précisé, qu’aucun accord commercial entre l’Union européenne et le Maroc n’est applicable dans le Sahara occidental et qu’aucune transaction commerciale ou exportation des ressources naturelles du Sahara occidental ne doivent se faire sans le consentement du peuple sahraoui. L’Assemblée de l’Estrémadure a, en outre, souligné que cette décision est exécutoire par les autorités européennes et il est de leur devoir, en plus de la respecter, de la faire connaître à leurs citoyens pour une application correcte. Par ailleurs, la déclaration institutionnelle note qu'"à la suite de l’invasion marocaine du territoire sahraoui en 1975, une grande partie de la population sahraouie vit en exil, dans des camps." À partir de cette date, ajoute la déclaration, l’Espagne a mis fin à sa présence sur le territoire sahraoui en laissant le processus de décolonisation non achevé alors qu’il était déjà en cours au sein de l’ONU et stipulait que l’Etat espagnol a une responsabilité historique, juridique et morale envers le peuple sahraoui. Par conséquent, poursuit-on, la session plénière de l'Assemblée de l'Estrémadure appelle au respect de l'Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 Décembre 2016 et exprime également sa préoccupation au sujet de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, y compris les entreprises européennes qui exercent en contradiction avec le droit international et européen et insiste par ailleurs sur l'illégalité de toute activité commerciale au Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui ". Le parlement de l’Estrémadure prie instamment toutes les autorités espagnoles à mettre en œuvre la législation en vigueur, sur la base de la récente décision de la Cour européenne de justice et appuie une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable par le biais d’un référendum d’autodétermination afin de mettre fin au conflit du Sahara occidental.