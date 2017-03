COMMENTAIRE : Solidarité agissante

Même si la crise n’est jamais bonne, celle que traverse le pays actuellement sur le plan économique ne manque pas d’aspects positifs. Cette crise qui s’est manifestée par une baisse des recettes pétrolières et gazières a poussé les Algériens à revoir leur train de vie.

Toutes les formes de gaspillage sont même combattues pour le grand bien des équilibres budgétaires nationaux. Les citoyens, qui avaient l’habitude de réclamer la prise en charge rapide de leurs préoccupations, se sont rendu compte que l’état de la trésorerie nécessite une hiérarchisation des besoins. Cette gestion efficiente des dépenses publiques a été accompagnée d’une promotion de tous les secteurs qui peuvent générer des recettes supplémentaires. Cette action est plus difficile et surtout plus longue. Les investissements engagés qui se sont basés sur une aide frontale, en plus des mesures de facilitation de l’Etat, doivent mettre du temps pour créer les emplois et les richesses attendus. Mais une prise de conscience est perçue par les opérateurs quant au rôle qu’ils doivent jouer pour le développement, pas seulement par la production des biens et services dont ce dernier a besoin. Chaque article mis sur le marché, c’est une somme en devises qui est économisée. C’est aussi un autre montant qui peut être gagné, pour peu que cet article soit exporté. Ces opérateurs doivent savoir que l’avenir du pays repose sur leurs épaules. L’Algérie, qui leur a tant donné, attend d’eux un comportement citoyen qui soit à la mesure des défis. Comme cela est le cas sous d’autres cieux, où des philanthropes construisent des orphelinats, des hôpitaux et même des universités. Ils peuvent apporter leur concours en matière de solidarité avec leurs concitoyens défavorisés. Si ces derniers supportent la charge de prix plus élevés et de produits inaccessibles, pourquoi les entrepreneurs, qui tirent des bénéfices énormes des projets financés par la collectivité, ne participent pas au bien-être de cette dernière.

A Bordj Bou-Arréridj, qui est considérée comme un pôle national de l’investissement, des entrepreneurs ont décidé de prendre en charge plusieurs projets, qui n’auraient pas vu le jour sans leur initiative, tels qu’établissements scolaires, cantines, routes... Ces pionniers de la solidarité agissante ont reconnu qu’ils étaient redevables à l’Etat de leur situation. Si nous avons pu étendre nos investissements, c’est grâce au plan de charges qui a été adopté par l’Etat. Il est de notre devoir de montrer notre reconnaissance envers ce dernier, ont déclaré certains d’entre eux.

Que ce soit à l’ouest, à l’est, au centre ou au sud du pays, des milliers d’habitants attendent des initiatives pareilles, pour vivre mieux, par le désenclavement de leurs villages, des cours plus proches pour leurs enfants ou des soins. L’Etat, qui ne les a pas oubliés, a inscrit des projets pour les aider. Mais les budgets limités ne permettent pas de leur venir en aide rapidement.

En accomplissant ce devoir citoyen, les opérateurs auront également ressuscité les traditions séculaires du peuple algérien comme la touiza pour la construction des maisons et lawziaa pour la distribution des produits alimentaires. L’Algérie, qui traverse un moment crucial de son histoire, a besoin de la mobilisation de tous ses enfants pour sa construction. Comme les défis sont multiformes, la solidarité agissante de son peuple doit l’être également.

Fouad DAOUD