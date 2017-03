Dans la LUCARNE : La formation toujours délaissée

lDans toutes les contrées du monde, le football ne peut avancer et surtout se régénérer sans qu’on accorde l’importance nécessaire à la formation. Les clubs ont besoin de s’investir un peu plus dans la formation afin de ne pas être victimes du marché. On en a déjà une vague idée, suite aux grandes transactions mondiales entre employeurs et joueurs. Tout est chère. Les «petites bourses» n’ont qu’à bien se tenir. Elles sont alors obligées d’aller là où il y a encore quelques « bonnes affaires » à moindre frais, c'est-à-dire des recrutements au prix « friperie ». Et là aussi, on trouve beaucoup de difficultés à avoir ce dont on a envie.

Il est vrai que ces derniers temps, les acteurs du football national s’intéressent quelque peu à la base. Lors de la coupe d’Algérie des jeunes catégories sont présentes dans plusieurs clubs de Ligue-1. Ce qui montre bien qu’on est en train d’accorder une plus grande importance aux jeunes catégories dans l’optique de les placer par la suite en équipe première. Il est certain que le marché des transferts est des plus onéreux de nos jours du fait que ceux qui détiennent les quelques «pépites » existantes encore sur le marché en demandent les

« yeux de la tête ». Ce qui, par ricochet, oblige les clubs, qui comptent leurs sous comme l’on dit, à revoir leur façon d’opérer. Il était temps de changer de stratégie pour que la formation prenne toute son acception dans la politique sportive de nos clubs, notamment d’élite.

On constate aujourd’hui que la formation n’occupe pas encore la place qu’elle mérite. C’est toujours un peu le parent pauvre dans la stratégie sportive du pays. C’est vrai qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour se mettre au diapason des attentes des joueurs, des présidents, des supporters et aussi des responsables sportifs.

L’exemple de PAC qui a fait beaucoup d’efforts pour intégrer cette politique de la formation à l’intérieur du club est à applaudir. Non-seulement, ce club des hauteurs d’Alger a réussi dans son entreprise, mais il est aujourd’hui au stade de l’exploitation de son produit arrivé à maturité. En effet, nombreux sont les joueurs qui ont été recrutés par des clubs de Ligues 1 et 2. Certains, à l’image de Bensebaïni sont même partis à l’étranger. Les fruits de la formation sont aujourd’hui palpables dans ce club, d’où l’importance du volet formation qui peut à court terme leur assurer la consécration. D’ailleurs, on constate de nos jours des clubs de l’intérieur du pays faire bonne figure avec leurs petites catégories en parvenant à damer le pion aux équipes qui ont des réputations solides. Cette nouvelle donne va avoir presque un effet d’entraînement sur les autres clubs afin de ne pas dépenser trop d’argent pour l’achat de nouveaux joueurs. Des dépenses supplémentaires inutiles qui ne sont pas évidentes non plus, lorsqu’on sait combien nos clubs dépensent chaque saison et même durant le mercato. Il s’agit en fait d’«un argent fou» pour ramener des joueurs dont leurs qualités demeurent discutables du fait que plusieurs ne sont pas employés durant tout l’exercice du Championnat national. Au lieu de perdre de l’argent, il est plus que préférable de compter sur sa production intrinsèque. Avec nos «propres enfants» que l’on voit progresser l’avance, on a dès le départ une idée sur la valeur et surtout le parcours. On peut faire plus confiance en un joueur de la maison en comparaison au produit de l’extérieur.

Tous les clubs sont appelés à faire des efforts titanesques pour rattraper le temps perdu.

Apparemment, ce n’est pas encore évident !

Hamid Gharbi