FAF : Zetchi prend ses fonctions

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a pris officiellement ses fonctions à la tête de l'instance fédérale, après la cérémonie de passation de consignes qui s'est déroulée mardi au siège de la FAF à Dely Ibrahim (Alger) avec le président sortant, Mohamed Raouraoua, a indiqué la FAF sur son site officiel.

Dans une ambiance "fraternelle", Mohamed Raouraoua a remis à son successeur l’ensemble des dossiers liés à la gestion générale de la FAF et a évoqué avec lui l’ensemble des activités de la Fédération, notamment les prochaines échéances sportives nationales et internationales. Il l’a aussi informé de la situation financière actuelle de la Fédération algérienne de football, précise la même source. Les comptes de la FAF sont ainsi crédités à la date du 21 mars 2017 d'un montant total de 7 305 454 907,94 DA. Un récapitulatif de l’ensemble des contrats de sponsoring et de marketing a été également briefé au nouvel élu, Kheïredine Zetchi.

La cérémonie de passation de consignes s’est poursuivie au Centre technique national de Sidi Moussa où Mohamed Raouraoua a fait visiter le Centre à Zetchi qui a pu par la même voir les projets en cours de réalisation, notamment l’extension du site. Zetchi, président du Paradou AC (Ligue-2 Mobilis) a été élu nouveau président de la FAF lundi lors de l'assemblée générale élective tenue au Centre technique à 64 voix contre 35 et quatre bulletins nuls.