Le Coin du copiste : Raccourci d’images

Les spots publicitaires, qui constituent les principales rentrées d’argent dans les entreprises publiques, qu’il s’agisse de la presse écrite ou audiovisuelle, abondent depuis quelques années déjà dans les grilles des programmes et les colonnes des journaux. On s’intéressera ici à la confection des messages publicitaires, particulièrement sur les chaînes de la radio algérienne et celles qui dépendent de la télévision. Si on commence à se familiariser avec les noms et boîtes des différents sponsors qui jouent un rôle non négligeable dans l’organisation d’un événement culturel, indépendamment des institutions étatiques ou des ministères, on ne peut s’empêcher de remarquer la multiplication et le fonctionnement de ces messages devenus fréquents et faisant aujourd’hui partie intégrante de nos médias et quotidiens nationaux ou indépendants. Si le téléspectateur ou l’auditeur choisit à sa guise la tranche horaire et le contenu du programme qu’il veut bien suivre, il ne semble pas prêter une grande attention à la publicité qui s’intercale entre deux émissions, un documentaire ou un film et quelques secondes avant les journaux d’information, et parfois peut être agacé ou ennuyé par le contenu au profit du programme qu’il a sélectionné et voudrait suivre sans aucune interférence ou interruption. Pourtant, à y regarder de près, les messages qui se suivent sans pour autant se ressembler, s’ils passent souvent inaperçus, ne sont pas si anodins que l’on voudrait le croire et peuvent produire du sens. Même si souvent on ignore les auteurs, car une publicité suppose un travail sur un produit ou un événement donné qui est tributaire d’une histoire, comme à la télévision lorsqu’on observe celle de cette Algérienne en tenue moderne —pantalon et blouson— en train de se regarder dans un miroir en se coiffant, puis qui glisse en douceur un regard vers le téléspectateur en répétant le slogan de la campagne électorale. L’auteur de cette publicité pour le moins décalée par rapport à certains discours que l’on entend, aura fait preuve d’originalité en faisant passer derrière le message, un autre encore plus sous-jacent à la réalité ambiante, celui d’un pays qui avance, certes, à petits pas et se dirige indéniablement vers le changement porté par cette femme porteuse de modernité.

L. Graba