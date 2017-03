Festival du conte de Larache (Maroc) : L’Algérien Mahi Seddik évoque le patrimoine oral

Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi Seddik, est au programme du 2e Festival du conte de Larache (Maroc) prévu du 2 au 7 avril, a-t-on appris auprès des organisateurs. Habitué des rondes populaires et du théâtre de la «Halqa», Mahi Seddik est convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, particulièrement du Grand Sud, dans les villes de Rabat, Marrakech et Casablanca. Des artistes et conteurs en provenance du Maroc, du Congo et de France prendront part à cette manifestation.

Organisé par l’association «Les amis de la médiathèque Abdessamad-Kenfaoui» en collaboration avec un réseau de bibliothèques français, le Festival international du conte de Larache vise à préserver le patrimoine immatériel conté en favorisant l’échange culturel. Natif de Sidi Bel Abbes, Mahi Seddik, qui a suivi une formation dans le 4e art, s’attache depuis plusieurs années à promouvoir et à revivifier la tradition orale, disparue, des Goual (conteurs). Le conteur a animé ces dernières années, à la faveur des festivals organisés à travers l’Algérie, de nombreux espaces et ateliers consacrés au conte populaire, et assuré des cycles de formation en Tunisie et aux Emirats Arabes Unis, notamment. Il animera également un spectacle de conte dans le cadre du 33e Salon international du livre de Tunis qui se tiendra du 25 au 28 mars, selon les organisateurs. (APS)