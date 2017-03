Prix Maghreb 2016 : Mohamed Magani distingué

Le romancier algérien Mohamed Magani a reçu une mention spéciale du jury du «Prix Maghreb 2016», décerné par l'Association des écrivains de la langue française (Adelf), pour son roman Quand passent les âmes errantes, selon son éditeur Chihab. Le jury a attribué le Prix de l'Afrique-Méditerranée à l'écrivain britano-franco-tunisienne Cécile Oumhani pour son roman Tunisian Yankee et une mention spéciale à la romancière française Michèle Perret pour Les arbres ne nous oublient pas. Sorti en 2015, Quand passent les âmes errantes traite de la situation sociale, de l'extrémisme et de guerre des mémoires. Mohamed Magani, qui écrit en français et en anglais, a édité en 2006 un recueil de nouvelles, intitulé An icelandic dream. Il a également publié plusieurs romans dont La faille du ciel, son premier roman sorti en 1983, Une guerre se meurt (2004) et Scène de pêche en Algérie (2006). Mohamed Magani a fondé en 2003 le Centre algérien «Pen club», affilié au «Pen club international» une association d'écrivains créée en 1921. Des écrivains algériens de renom à l'image de Mohamed Dib, Maissa Bey et Chawki ont été lauréats de cette distinction littéraire honorifique. Fondée en 1926, Adelf, qui regroupe des écrivains de plusieurs pays, a pour objectif de révéler des auteurs d'expression française.(APS)