ORAN : Le ministre de la Culture inaugure le Musée d'art moderne

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a inauguré mardi soir à Oran le Musée d'art moderne d'Oran (MAMO), se félicitant de cette structure qui vient «combler un vide culturel». «Ce musée a été construit avec des bras algériens et son aménagement répond à un goût national», a déclaré le ministre, affirmant que «l'Etat, à sa tête le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accorde un grand intérêt à la culture partant du rôle qu'elle joue dans le développement national en général et dans la promotion de la conscience de la société en particulier». Azzeddine Mihoubi a également souligné que le MAMO est un «acquis important» pour la wilaya d'Oran, qui s'apprête à accueillir de nombreuses manifestations de taille, à l'instar des Jeux méditerranéens 2021. Le ministre a, en outre, affirmé la détermination des autorités concernées à encourager les arts plastiques, rappelant qu'une réflexion est engagée pour la création d'un «marché des arts plastiques», surtout, a-t-il relevé, que le nombre des artistes plasticiens est en croissance d'une année à une autre. Dans ce sens, il a déclaré que les artistes ont le droit de disposer d'un espace pour exposer leurs œuvres, affirmant qu'il était temps pour que «la toile algérienne authentique détrône celle imitée. La cérémonie d'inauguration du MAMO a été marquée par l'organisation d'une exposition regroupant une quarantaine de toiles de grands artistes plasticiens dont Bachir Yelles, Abdelkader Guermaz, Abdelhalim Hemch et M'hamed Issiakhem. Le MAMO a été réalisé sur trois niveaux à la place du siège des nouvelles galeries algériennes (ex- SNGA), situé rue Larbi-Ben-Mhidi au centre-ville d'Oran. (APS)