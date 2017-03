Journées nationales de théâtre expérimental : La promotion du 4e art

La deuxième édition des Journées nationales de théâtre expérimental se tiendra du 26 au 30 du mois en cours dans la ville d’El Eulma (Sétif), a indiqué, hier, M. Mounir Boumerdes, directeur de la compagnie Milev pour le théâtre et les arts du spectacle d’El Eulma.



Initiée par la compagnie Milev pour le théâtre et les arts du spectacle d’El Eulma avec le concours de la Direction de la culture, cette manifestation de cinq jours aura lieu au théâtre régional de la ville. C’est dans cette optique, et dans la perspective de divulguer le programme de cette manifestation culturelle, qu’une conférence de presse a été tenue, hier, au Théâtre national algérien (TNA). Cette conférence a été animée par M. Mounir Boumerdes, directeur de la compagnie Milev pour le théâtre et les arts du spectacle d’El Eulma, et M. Sofiane Atia, directeur du théâtre régional d’El Eulma. La manifestation, d’envergure internationale, qui coïncide avec la Journée internationale du théâtre qui revient le 27 mars de chaque année, verra la participation de plusieurs troupes nationales et d’autres qui viendront de Tunisie et d’Egypte. « Un riche programme a été soigneusement établi pour cette rencontre artistique «, a indiqué M. Boumerdes, qui a souligné que « des ateliers et des expositions seront tenues «. Répondant à une question relative au choix des pièces théâtrales qui ont été retenues pour cette manifestation, le directeur de la compagnie Milev pour le théâtre et les arts du spectacle d’El Eulma a affirmé : « Tous les spectacles sont passés par une commission qui a choisi les meilleurs… notre choix était basé sur plusieurs critères dont la qualité des pièces. »

De son côté, le directeur du théâtre régional d’El Eulma a mis en exergue le rôle du théâtre de cette ville pour la réussite de ces journées nationales de théâtre expérimental en déployant tous les moyens humains et matériels.

Dans cette optique, il a appelé toute la compagnie détentrice de projets à « s’orienter vers le théâtre régional d’El Eulma qui mettra à leur disposition ces moyens pour la concrétisation de leurs projets «, a-t-il dit. Il y a lieu de noter, enfin, qu’une exposition d’arts plastiques dédiée aux grandes figures du théâtre national sera organisée en marge de ce rendez-vous culturel. Des hommages sont, en outre, prévus pour de grandes figures artistiques et cinématographiques.

Sihem Oubraham