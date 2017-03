L’Algérie nouvelle

Il n’est guère facile de relater l’ensemble des mutations en cours sur la scène régionale et internationale ainsi que les signes de changement au sein des cercles du pouvoir et des réseaux d’influence dont nous avons mentionné certaines données et répercussions dans une étude précédente.

En réalité, ces interversions ne sont ni une surprise ni le fruit du hasard ; bien au contraire, leurs premiers soubresauts remontent à la fin des années quatre-vingts, suite au déclin du socialisme face à la victoire du libéralisme qui a gagné du terrain, notamment Benbrahem en Europe de l’Ouest, considéré comme étant son berceau idéologique et politique.

Par le Dr Mohamed Larbi Ould-Khelifa



En revanche, certains pays du Tiers-Monde ont fait preuve de ténacité, à des degrés divers et pour différentes durées, afin d’enfreindre ou de réduire l’hégémonie des grandes puissances, tandis que d’autres pays ont sollicité le consentement et la protection de ces puissances contre une souveraineté partielle en se réduisant parfois à de simples réserves de matières premières telles que les hydrocarbures et l’uranium.



Regard sur l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui



A la lumière de ces mutations qui ont profondément transformé le monde par rapport à celui des années soixante-dix et quatre-vingt, que doit faire l’Algérie, Etat et peuple ? Alors que l’on assiste à l’émergence de la troisième génération post-indépendance et à des millions de diplômés sortis d’instituts et d’universités et à la facilité de la communication virtuelle et réelle. En effet, les Algériens, tous âges confondus, sont d’une grande mobilité et le nombre de ceux qui voyagent à l’étranger a augmenté, notamment durant les deux dernières décennies, ainsi que le taux d’émigration relativement élevé, particulièrement, en France dont la majorité est constituée des deuxième et troisième générations d’émigrés, souvent dispersés et ce, à défaut de repères culturel, politique et économique les liant à leur pays natal, à l’instar des pays voisins.

Au début de la première décennie de ce siècle, l’Algérie a pu vaincre le terrorisme, toute seule sans aucun soutien ou collaboration. Bien au contraire, nombreux étaient les pays, proches et lointains, qui misaient sur l’effondrement de la République et espéraient la voir sombrer dans une interminable guerre civile la contraignant à accepter l’ingérence étrangère et sa mise sous tutelle ; ce qui engendrerait la perte des acquis de la Révolution, à leur tête l’unité du peuple et la souveraineté nationale, pour lesquels l’Algérie a payé un lourd tribut afin de les atteindre.

Il conviendrait de rappeler que notre pays a subi cette épreuve en raison de facteurs internes et externes qui ont bénéficié de la conjoncture interne due à certains efforts de réflexion malavisés au cours des années quatre-vingt à l’instar notamment de la dissolution de l’infrastructure industrielle, de la privatisation de plusieurs entreprises au dinar symbolique, de la politique du tout-import sans aucun contrôle visant à inonder le marché en produits de luxe pour contrer la pénurie sans qu’il y ait de produit national.

En outre, l’Algérie a eu recours à l’endettement à court terme, ce qui a causé une accumulation de créances à tel point que le budget de l’Etat a atteint, vers la fin des années quatre-vingt, quatre milliards de dollars contre une chute vertigineuse des prix des hydrocarbures dans les marchés internationaux et la hausse du taux de chômage, notamment parmi les jeunes de moins de 40 ans. Les répercussions de cette situation sont clairement apparues suite à l’explosion sociale en 1988 à travers tout le territoire national. Le mouvement de la colère avait pour cible les symboles et les institutions de l’Etat et, particulièrement, le Front de Libération Nationale qui était l’un des principales victimes de la protestation, alors que ce parti était devenu, pour plus d’un quart de siècle, la seule organisation politique de l’Algérie post-indépendance liée à l’Etat. De ce fait, quels que soient les motifs et les objectifs, le Front de libération demeure à l’origine de l’expérience héroïque de la société algérienne, qui à couronnée sa lutte pendant des siècles pour la liberté la justice et la dignité.

Les facteurs internes ont forcément un lien de causalité avec des facteurs externes, nous citerons par exemple, la baisse des cours des hydrocarbures suite au surplus d’offre sur le marché international causé par certains membres de l’OPEP et des pays hors OPEP, ce qui n’était pas seulement dicté par la loi de l’offre et de la demande mais par une volonté de sanctionner certains pays arabes, à leur tête l’Algérie, qui étaient derrière l’embargo pétrolier de 1973 en soutien à la cause palestinienne.

Par ailleurs, un autre facteur a directement contribué à attiser la crise des années quatre-vingt-dix à travers ce que l’on appelle le flux de la propagande idéologique au nom de l’Islam politique alors qu’elle n’a rien à voir avec l’Islam en se focalisant sur l’Algérie considérée comme étant une proie facile à cause de la précarité de ses institutions politiques et économiques et son rapprochement avec l’Union soviétique. Ces compagnes ont été lancées à partir des cercles d’incitation à la violence fortement appuyés par des pays dits « frères », des tribunes de pays occidentaux qui activaient sous forme de centres de recherches en affaires arabo-musulmanes, des chaînes de télévisions, de la presse qui incite à la sédition ou des associations islamiques supervisées et financées par les services de renseignements de ces pays.

Ces facteurs, tant internes qu’externes, ont favorisé l’émergence et l’expansion de l’islam politique, la transformation des mosquées en centres de mobilisations, l’intimidation de l’Etat par la démonstration de force à travers des rassemblements houleux et l’occupation de la rue, le mépris de l’Etat et de ses symboles, le brandissement du slogan « l’Islam est la solution » et la réislamisation d’une population qui est à la base musulmane à 99% depuis 14 siècles et dont la religion de l’Etat est l’Islam, comme cela a été prévu dans tous les préambules de sa Constitution depuis l’indépendance, et même avant l’indépendance à travers la Proclamation du Premier Novembre fondatrice de l’Algérie moderne (la Constitution ne contient aucune hostilité à l’égard de l’Islam). En Algérie, les mosquées ont proliférées et les récitateurs du Coran sont honorés au nord et au sud du pays, dont plusieurs jeunes récitateurs ont remporté la première place lors de concours internationaux.

Par ailleurs, il n’y a aucune procédure légale incitant les gens, par coercition et contrainte, à accomplir les obligations, car la majorité des Algériens sont loin de tout fanatisme religieux ou antireligieux, les enseignements de l’Islam se sont fusionnés avec le patrimoine culturel de l’ère préislamique.

Le terrorisme et ses actes barbares n’ont pas été condamnés tandis que le discours prévalant se focalisait sur l’expression erronée « qui tue qui ? », les groupes armés n’ont été qualifiés de terroristes qu’après l’attentat commis contre les deux tours de New York et le siège du Pentagone en 2001.

Nous avons consacré pour cette période douloureuse une étude publiée en 1998 dans un livre intitulé La crise imposée à l’Algérie, dans laquelle nous avons illustré que l’aventure du parti dissous et de ses collaborateurs à l’étrangers visait l’éradication de l’héritage du mouvement national et des acquis et objectifs réels de la révolution de libération tels que les principes de la liberté, de la dignité humaine et de la justice sociale ; le recours aux armes était la dernière solution à prévoir pour atteindre les objectifs, tel qu’il est prévu dans la Proclamation du Premier Novembre.

Cette proclamation avait proposé à la France coloniale un règlement pacifique mais qui n’a pas trouvé d’écho favorable. Cependant, les pratiques des groupes terroristes ont donné une fausse image de la majorité écrasante de notre peuple, car ces crimes ont été exploités pour qualifier tous les Algériens de violents, de barbares, instinctivement génocidaires se réjouissant des scènes de corps mutilés. Par conséquent l’Algérie a été entièrement mise sous un embargo qui ne dit pas son nom. En effet, ces allégations ont été émises, d’une part, par les théoriciens du colonialisme, depuis le dix-neuvième siècle, à travers des études non objectives et douteuses visant à dénigrer la société algérienne et à freiner les mouvements de résistance qui ont touché toute l’Algérie après l’invasion, et d’autre part, par des personnes rancunières et haineuses d’une Algérie libre et indépendante, parmi les Pieds et « les cœurs » Noirs, les Harkis ou collaborateurs du colonialisme français que la majorité du peuple algérien a rejeté et a combattu depuis 1830. A cet égard, nous avons cité plusieurs thèses de fausse indigénophilie autour des caractéristiques de la personnalité algérienne.



La sphère du salut



L’Algérie a, sans aucun doute, été sauvée de cette tragédie et de ses désastres grâce au Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui l’a mise sur la voie du salut dès son arrivée et ce, à travers la loi sur la concorde civile et, par la suite, la charte pour la paix et la réconciliation nationale. En effet, le Président a rempli ses engagements à travers sa détermination et son abnégation afin de réconcilier les Algériens avec leur religion de paix, leur histoire, ancienne et moderne, ainsi qu’avec les défis et enjeux réels de l’ère actuelle qui demeure impitoyable envers les Etats précaires et les sociétés fracturées à cause des conflits confessionnels et les dissensions raciales ; une situation qui prépare le terrain à l’ingérence étrangère, à la désunion, à la division en cantons attachés à des puissances régionales et soumis à la domination des grandes puissances mondiales qui sont le vrai bénéficiaire de cette stratégie d’affaiblissement et de division.

L’objectif de ce rappel de la tragédie qu’a vécue notre peuple lors des années de terreur et de destruction est d’inciter à la vigilance permanente au sein des institutions de l’Etat, de la société civile, de l’Armée nationale populaire et des forces de sécurité qui veillent à la sécurité du pays et du citoyen. A cet effet, les attaques préventives effectuées par les forces de l’armée nationale et les forces de sécurité ont assuré la protection, la paix et la sérénité du peuple.

Cependant, plus de dix ans après la défaite du terrorisme, la vague du « printemps arabe » s’est manifestée en 2011 ; cette vague s’est, immédiatement, transformée en un violent orage qui, au lieu de produire un changement et d’implanter la démocratie, a détruit plusieurs pays et a déclenché des guerres civiles. En réalité, cette tempête a été stimulée par les anciennes puissances coloniales qui ont exploité des cercles régionaux afin de se dérober à leur passé noir dans la région et de lever toute suspicion quant à leur alliance contre des pays musulmans.

Ces aventures bien orchestrées par des pays hors de la région ont mené au remplacement des systèmes qualifiés de dictateurs, violant les droits de l’homme par des situations de chaos total, des guerres civiles destructrices et un sol fertile pour les groupes terroristes et extrémistes qui sont devenus, lors des dernières années, un danger réel pour de nombreux pays, notamment les pays qui ont attisé les conflits et les ont prémédités depuis bien longtemps, tels des pyromanes. Des pays qui attisent les conflits et font semblant de les résoudre ; la situation actuelle de la Libye en témoigne. A cet effet, l’Algérie œuvre avec persévérance et dévouement à aider toutes les parties libyennes à engager un dialogue afin de reconstruire l’Etat-Nation et de maintenir la souveraineté, l’unité nationale et l’intégrité territoriale, sans ingérence ou tutelle étrangère, car les Libyens sont seuls concernés par leur présent et leur avenir.

Bien que l’orage arabe de l’an 2011 ait été préparé depuis longtemps par des cellules qui ont tiré profit de ses répercussions, il a néanmoins trouvé dans certains pays de la région des facteurs qui ont facilité son attisement et ce, en raison de la corruption et de l’absence quasi totale de la démocratie au sein de l’Etat et de la société ainsi que la mainmise sur la richesse par une minorité privilégiée, tandis que la majorité écrasante de la population sombrait dans l’extrême pauvreté, la marginalisation et l’injustice et le monopartisme, ce qui à entraîné l’absence de confiance du peuple vis-à-vis de l’Etat.

Cet orage n’a pas atteint l’Algérie et ce, grâce à l’ouverture démocratique qu’elle a vécue et les réformes initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite à la restauration de la paix, de la réconciliation nationale et les grands efforts déployés par l’Etat dans le domaine de la protection sociale et la prise en charge des catégories défavorisés à travers tout le territoire national. L’Algérie est, de nos jours, l’un des rares pays dans le monde qui assure la gratuité de l’enseignement du primaire jusqu’à l’université, en accordant aux élèves issus de familles à faible revenu des subventions et aux jeunes des offres d’emploi et d’entreprises sous diverses formes en les encourageant par des facilités et des crédits pour la création de petites et moyennes entreprises. En outre, l’Etat assure la prise en charge médicale, la gratuité des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques (la carte Chifa) et offre des milliers de logements qui répondent aux critères requis pour toutes les catégories de la population, à des prix très raisonnables. Il garantit également les besoins de la vie moderne tels que l’électricité et le gaz dans les régions éloignées, les hautes montagnes, du nord jusqu’au sud du pays. Ainsi, l’Algérie est considérée comme le premier pays dans la région arabe et d’Afrique dont la majorité de la population bénéficie de l’électricité et du gaz à des prix accessibles aux classes défavorisées et parfois sans payer de charges. L’Algérie est également le premier pays d’Afrique en termes d’indicateurs de développement humain durable (2015).



Pourquoi l’Algérie a-t-elle été une exception de la tempête de 2011 ?



L’Algérie a réalisé un développement global basé principalement sur l’infrastructure telle que les barrages, les ponts, les autoroutes, les moyens de transports modernes, les écoles et les universités. Parmi les réformes phares qui témoignent de la clairvoyance du Président de la République, celle du remboursement de dette extérieure avant que l’Algérie ne retombe pas dans la situation tragique des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix envers les institutions internationales et les pays créanciers étrangers.

C’est cette sagesse politique qui a protégé l’Algérie de toute déstabilisation ainsi que du retour aux drames de la décennie noire et ce, malgré les nombreux indicateurs la plaçant à la tête des pays menacés par le feu qui a atteint ses frontière. Ainsi, certains partis et cercles tant visibles qu’inapparents ont cru que l’occasion était idéale pour envahir l’arène politique et transformer à tout prix l’équilibre des forces. A leur sens, il y avait des signes que l’Algérie ne pouvait pas être une exception. D’ailleurs, à l’abri de cet ouragan, les élections du printemps 2012 étaient pour eux une occasion précieuse pour montrer leurs forces, de percevoir le mouvement et de bénéficier de l’ouverture démocratique.

Cependant, cette illusion a tôt disparu et ce, pour trois raisons : premièrement, le peuple algérien et la majorité de ses élites n’acceptent pas les aventures politiques sous couvert de religion ou de politique qui renchérit sur la démocratie afin de diriger le pays vers l’inconnu ; toutefois, le slogan du peuple crie : « une tragédie de dix ans ‘‘et non pas sept ans’’ ça suffit !! » car le danger venait de l’intérieur. Deuxièmement, le discours du Président de la République, le 15 avril 2011, qui a clarifié la situation, disant que la démocratie participative et le recours au peuple lors des élections libres et équitables sont le chemin le plus sûr pour accéder pacifiquement au pouvoir.

Troisièmement, les acquis réalisés entre 1999 et 2012 sont, en toute objectivité, impressionnants par rapport aux années quatre-vingt-dix.

Le bilan global de cette période rassemble l’expansion de la base démocratique qui comprenait la présence et la participation de dizaines de partis (27 partis au sein de l’Assemblée Populaire Nationale après les élections de 2012) et des dizaines de journaux et de chaînes de télévision privées. Ces dernières constituent des tribunes pour l’opposition à partir desquelles elle exprime ses idées et positions ; celle-ci bénéficie d’une liberté absolue, du respect ainsi que de facilités quant à l’exercice de ses fonctions parlementaires. En outre, les organisations de la société civile ont le droit d’exercer des activités ; la femme quant à elle a accès aux différentes institutions de l’Etat et occupe la place qui lui sied ; elle représente la majorité dans certains secteurs, tels que la justice et l’éducation.

La stratégie de l’expansion de la démocratie englobe également les projets de développement durable qui a réalisé une grande modernisation des structures de l’Etat et un confort considérable pour l’ensemble du peuple algérien, avec la reconnaissance des institutions internationales telles que le Fonds Monétaire International, les organisations spécialisées compétentes relevant de l’ONU et l’Union africaine dans des conférences périodiques consacrées à l’évaluation des homologues. Les réformes politiques ont été parachevées par la révision constitutionnelle d’avril 2016 qui a donné à l’opposition la qualité d’un partenaire ayant des droits constitutionnels et un acteur puissant dans les affaires et les préoccupations nationales ; une démarche spectaculaire dans l’exercice démocratique inaccoutumé dans le monde arabe ou africain.



L’architecte de la présence effective de l’Algérie sur les scènes régionales et internationales



La sécurité et la stabilité dont jouit l’Algérie ainsi que le développement prometteur qui pourrait propulser l’Algérie au rang des pays émergents sont autant d’éléments qui représentent les premiers piliers de sa politique étrangère et de la place particulière qu’elle occupe dans les relations internationales, une place qui s’appuie sur les réalisations de sa révolution propre et sa participation inconditionnelle au soutien des mouvements pour la libération et le droit à l’autodétermination, un soutien sans contrepartie politique ou économique et ce, non seulement dans le tiers-monde mais aussi ailleurs dans le monde ; l’Algérie a été aux côtés du Portugal lors de la révolution des œillets contre le régime de Salazar, elle a été aux côtés du peuple chilien contre le coup d’Etat militaire dirigé par le général Pinochet qui a transgressé la légitimité du président Allende.

Nous avions à l’université d’Alger et celle d’Oran, des collègues originaires de ces pays-là ; ils voyaient en l’Algérie une forteresse d’hommes libres, et les contacts entrepris par les personnalités et les délégations algériennes à un bon nombre des pays d’Amérique latine témoignent du respect et de la reconnaissance dont jouit l’Algérie et le président Abdelaziz Bouteflika, dont Cuba qui est resté inébranlable durant plus d’un demi-siècle face aux tentatives de déstabilisation et de la valorisation de son leadership, à sa tête les frères Castro, Fidel puis Raoul, et les efforts du président Abdelaziz Bouteflika ainsi que les positions de l’Algérie et son amitié permanente avec le Chili, l’Argentine, le Mexique, le Brésil et beaucoup d’autres pays du sud de l’Amérique qui voient en la révolution algérienne une référence pour tous ceux qui militent pour la liberté et la dignité humaine et considèrent ses positions sur la scène internationale comme un appui pour les causes justes de par le monde, outre les délégations qui se rendent sans cesse en Algérie, à leur tête de nombreux leaders des différents continents ainsi que des responsables d’organisations internationales et régionales venant consulter le président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, eu égard à son expérience politique, de sa sagesse et de sa loyauté.

La plupart des pays de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest voient en l’Algérie un pays digne de confiance, un pays qui œuvre à élargir et à approfondir les liens d’amitié et de coopération avec eux, sans médiation.

Les relations de l’Algérie avec l’Afrique du Sud ont atteint un haut niveau de confiance et de coopération, l’Algérie étant parmi les rares pays à avoir soutenu, pendant les années soixante et soixante-dix, le peuple sud-africain dans sa lutte contre l’apartheid avec son leader Nelson Mandela qui a vécu la révolution algérienne à son apogée et s’en est inspiré dans la lutte de son peuple contre le colonialisme ainsi que ce que l’on appelle le code de l’indigénat qui évoque l’apartheid. La plaidoirie du président Abdelaziz Bouteflika contre l’apartheid à partir de la tribune de l’ONU à l’époque où il était ministre des Affaires étrangères est restée ancrée dans la mémoire de tous les militants contre l’oppression et l’injustice.

L’Algérie a entretenu avec la plupart des pays de l’ouest et du centre de l’Afrique les mêmes relations politiques ; elle leur a garanti son soutien lors de leurs luttes pour la liberté, notamment durant l’avènement des mouvements de libération dans la plupart des pays du tiers-monde ainsi que la création et la force du mouvement des non-alignés.

En revanche, la subsistance de la puissance coloniale qui a vu ses plans pour l’Algérie s’effondrer et dérangée par les politiques de soutien de notre pays indépendant ainsi que sa solidarité effective avec les peuples africains contre la dominance étrangère politique et économique a fait que la puissance coloniale antérieure ait son impact sur les orientations de certains de ces pays ; le sommet africain tenu à la fin du mois de janvier 2017 a démontré ces orientations anciennes et nouvelles en dépit du patrimoine spirituel que constitue la Tariqua Tijjaniya et son siège historique et actuel en Algérie.

L’Algérie est un pays qui construit la démocratie sur un processus participatif, respectant la souveraineté des Etats limitrophes ainsi que leurs frontières post-indépendance, contrairement aux allégations politiques expansionnistes de notre voisin occidental vis-à-vis de certains pays de l’Ouest et un autre pays d’Afrique du Nord, tel qu’annoncé par un de ses leaders politiques.

L’Algérie a également effacé les dettes de certains pays africains d’une valeur d’environ un milliard de dollars, elle a assuré des places pédagogiques dans ses universités et instituts civils et militaires pour former et entraîner les jeunes Africains en accordant de généreuses bourses et n’a pas tardé à fournir d’importantes aides aux pays qui ont connu des catastrophes naturelles et à consentir des efforts pour régler les conflits entre pays africains. Le président Bouteflika a réussi à résoudre le conflit entre l’Ethiopie et l’Érythrée. Auparavant, l’Algérie avait contribué à la préservation de l’unité d’un grand Etat africain en empêchant la séparation du Biafra de l’Etat nation le Nigeria.

L’architecte de ces politiques et positions historiques et honorables est sans nul doute le président Abdelaziz Bouteflika, quand il était membre du Conseil révolutionnaire, ministre des Affaires étrangères ou président de la République. Il a effectué plusieurs visites en parcourant des dizaines de milliers de miles pour rétablir l’Algérie à sa place naturelle après avoir été isolée comme une île et son peuple faisait l’objet d’un traitement humiliant à cause des mesures de sécurité dans les aéroports et les ports y compris dans la région arabe et dans notre voisinage immédiat qui est l’espace maghrébin, là où le Maroc prend une mesure unilatérale en imposant le visa aux citoyens algériens et accusant certains milieux en Algérie d’être derrière la menace de sa sécurité. L’Etat algérien a riposté par une mesure similaire ; et ce, outre l’aventure expansionniste afin d’envahir le Sahara occidental au nom du mythe de l’allégeance archaïque héritée de l’ère du Califat non reconnue par les chartes internationales depuis des siècles.

L’Algérie est restée fidèle à l’édification maghrébine depuis l’Etoile nord-africaine, parti créé par Messali Elhadj à la fin des années vingt du dernier siècle ; l’appellation de ce parti indique l’orientation ancienne et permanente de l’Algérie qui ne ménage aucun effort à relancer sa flamme et à préserver ses structures quelle que soit sa performance actuelle, car la complémentarité entre les pays du Maghreb est une revendication indéniable du point de vue culturel, économique et politique si des questions en suspens étaient réglées et à leur tête le problème du Sahara pour lequel le peuple milite depuis quatre décades pour exercer son droit à l’autodétermination. Il faut mettre l’accent sur trois vérités, premièrement : l’Algérie n’était précédemment et n’est actuellement pas partie prenante au conflit car le dossier est entre les mains de l’ONU qui a soutenu le droit à l’autodétermination du Timor Est tout en gardant de bonnes relations avec l’Indonésie. Secundo : l’Algérie n’a sollicité l’adhésion à aucun regroupement régional en dehors de son espace géopolitique contrairement au Maroc qui a œuvré en vue d’adhérer au CCG et au CDAO et c’est son affaire. Troisièmement : l’Algérie n’a pas de prétentions hégémoniques dans la région maghrébine et ne tente pas d’imposer son leadership à ses quatre partenaires car son armée n’a jamais dépassé ses frontières et n’a pas imposé ses orientations politiques sur aucune partie dans ou en dehors de la région.

(à suivre)