REGARD : La météo dans tous ses états

C’est archi-faux, saugrenu, de dire, à l’heure du numérique et de la technologie haute voltige, qui a pignon sur rue, que prévenir le temps qu’il va faire, est une banalité. Il paraît même absurde et paradoxal de se passer des précieux « conseils » des services de la météo, aujourd’hui, indispensables pour éclairer, où que nous soyons, sur des questions parfois vitales et urgentes, certainement pas, à renvoyer aux calendes grecques. Le temps, c’est de l’argent, c’est connu, et il n’est plus permis de nos jours, de tenter l’aventure, sans s’assurer que toutes les conditions soient réunies, à même de faire aboutir, pas seulement les grands projets, mais aussi, pour ne pas rater son avion, une saison agricole ou une sortie, à causes d’une histoire de climat. Avec l’outil internet, les appareils téléphoniques androïdes, dernières générations, les applications et gadgets dédiés, aux prévisions météorologiques, la grisaille, l’humidité, la température, le soleil et le vent nous préoccupent au même titre que les autres choses de la vie. Consulter ainsi, le bulletin des services concernés est pour beaucoup, une question de bon sens. La météo, en fait, est réhabilitée, à la faveur des progrès de la science, pour ne plus se limiter à la pluie et le beau temps, avec les moyens ultra-sophistiqués, utilisés, pour lutter contre les incendies de forêts ou encore les inondations. Il n’existe plus de doute désormais que la conquête spatiale a révolutionné notre quotidien, à telle enseigne que l’innovation dans ce domaine s’érige en levier de l’industrie. Et la météorologie, n’est plus, il faut le reconnaître une simple affaire de croyances ou de pronostic, puisque fondée sur des données scientifiques qui suffisent, à lui redonner sa véritable place. Pour l’unique raison qu’elle est loin d’être liée à la question de quelle veste porter demain.

Samia D.