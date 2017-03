Mme Kadari Fatiha, conservatrice principale des forêts : « Un métier pénible, mais passionnant »

Elle est responsable principale des forêts au niveau de la conservation des Forêts de la wilaya de Mascara. Mme Kadari, mariée et mère deux enfants, est passionnée par son métier. Elle reconnaît qu’il est encore peu accessible aux femmes, mais elle aime le domaine et c’est une bonne formation pour avoir des connaissances sur dame Nature.

Ses débuts dans la foresterie comme cadre dirigeant de ce secteur remonte à 1996, soit 21 ans de service. Après un bac scientifique et des études supérieures, son amour de la nature, dit-elle, la poussera vers le secteur forestier, un choix professionnel cohérent. A ce jour, elle travaille et gère plusieurs forêts communales. Elle nous dira que son métier est passionnant mais conjugué essentiellement au masculin. En pratique, il est à fort taux de pénibilité requérant force et résistance… Il faut en effet faire face aux conditions climatiques parfois rudes dans ce secteur. Passionnée par ses fonctions et très active, Fatima est aussi « animatrice nature » et s’occupe de la préservation des forêts contre l’incendie dans le cadre de son travail de conservatrice principale des forêts, même si elle reconnaît implicitement qu’être une femme dans le secteur forestier est un défi. Sa condition de femme, elle la vit comme un défi. Comme à l’extérieur, elle a toujours l’impression de devoir faire ses preuves. Elle n’a jamais attendu de favoritisme de la part de ses formateurs ou supérieurs. Au contraire, elle veut être traitée comme les autres. Il est important, ajoute-t-elle de rester soi même. Pas de féminité excessive car l’uniforme est de rigueur mais pour elle, ce sont les différences qui font la richesse des équipes. Elle regrette qu’il n’y ait pas beaucoup de femmes dans le secteur des forêts même si le nombre va en crescendo. Il faudrait agir, selon elle, sur les mentalités afin de casser des préjugés parfois ancrées et pas forcément chez les plus âgés car pour elle le métier de forestier est aussi un métier de femme ! Grâce à son mari compréhensif et à sa mère qui l’aident, elle vit comme une femme, comme toutes les femmes au foyer et dans son travail car selon elle, il suffit d’être méthodique. Elle tenait à l’issue de cet entretien dans son bureau à rendre hommage à toutes les femmes du monde et en particulier aux femmes syriennes et libyennes sans oublier les Palestiniennes qui continuent à vivre la guerre sous le joug de l’occupation.

A. G.