Prise en charge du pied diabétique : Appel à l’ouverture de structures spécialisées

L’association des diabétiques de la wilaya d’Alger appelle à l’ouverture de structures spécialisées dans la prise en charge du « pied diabétique ». A l’occasion de la célébration de la journée nationale des Diabétiques qui coïncide avec le 24 mars de chaque année, le président, M. Fayçal Ouhadda, a estimé que « les pouvoirs publics ne prennent pas suffisamment en charge le pied diabétique comme les autres pathologies, et la ressource humaine reste très insuffisante.»

M. Ouhadda a déclaré que « les malades souffrant du pied diabétique vivent un calvaire ne savent plus à quel saint se vouer. »

Il a expliqué que « les malades sont souvent coincés, ne sont pas orientés et après des mois passés, le pied du malade s’aggrave et risque d’être amputer tout le pied alors qu’on pouvait couper juste un orteil ou deux. Même après l’amputation, le malade n’est toujours pas orienté. »

Le président de l’association a indiqué que « le traitement du pied diabétique est multidisciplinaire, comme la participation d’un pédologue et l’implication impérative de la chirurgie vasculaire qui est inexistante en Algérie par manque de chirurgiens spécialisés. »

Selon M. Ouhadda, il est temps de trouver des solutions concrètes pour les malades comme leur permettre de se soigner dans les structures privées en prenant en charge le remboursement des injections par la CNAS.

« Les malades qui sont suivis dans les cliniques privées, souffrent aussi de la cherté des injections qui coutent plus 30.000 DA l’unité. Même en étant affilié à la CNAS, elles ne sont pas prises en charge », a-t-il estimé.

M. Ouhadda a expliqué que « 20% des diabétiques peuvent développer une lésion au pied et si on sait que 10% à 12% de la population est atteinte du diabète dont 20% de type 1.»

Il faut savoir que les complications encore très fréquentes du diabète sont malheureusement les amputations des orteils, du pied, voire de la jambe. Au niveau de l’association, il reçoit quotidiennement des malades qui se plaignent des médecins qui refusent, pour une raison ou une autre, de les prendre en charge au sein des hôpitaux. M. Ouhadda a déploré également, le manque de l’éducation thérapeutique des diabétiques qui est reconnue actuellement comme essentielle dans la prise en charge des maladies chroniques. « Les malades se retrouvent livrés à eux-mêmes. On ne peut pas avoir un diabétique équilibré si les médecins donnent des rendez-vous une fois sur six mois et confient la prescription des ordonnances à leurs assistants », a-t-il expliqué.

Il faut former un personnel qualifié dans la prise en charge du diabète, en améliorant la qualité de la formation du personnel soignant, en particulier les généralistes, car la survie du pied et de la jambe dépend de la qualité de la prise en charge du malade et de l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) qu’il reçoit. Notre interlocuteur n’a pas omis de soulever un autre point aussi important.

Compte tenu de sa place sans cesse grandissante se pose actuellement la question de la formation des soignants impliqués de plus en plus nombreux, quelle que soit la profession. L’ETP qui s'intègre dans un processus continu de soins et de prise en charge n’a pas de place suffisamment importante dans le cursus des diverses études, elle est parfois abordée comme dans les études médicales, mais jamais suffisamment développée.

Il faut dire que l’intérêt pour l’ETP comme démarche intégrée au programme de soin du patient est récent en Algérie. Même si celle-ci a été citée dans la loi sanitaire de 1985, l’ETP a souffert de l’absence de textes d’application car notre pays était confronté aux problèmes de maladies transmissibles à cette époque. Ce n’est que dans les années 1990 que l’Algérie a amorcé sa transition épidémiologique avec l’émergence des maladies non transmissibles et l’ETP apparaît désormais dans la nouvelle loi sanitaire de 2015 comme une pratique, un moyen thérapeutique qui doit faire partie intégrante du programme de soin du patient chronique.



W. Benhamed