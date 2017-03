Grand angle : Un sommet et des attentes

lLa capitale jordanienne Amman abritera le 29 mars 2017 la 28e édition du Sommet arabe. Au menu des dirigeants arabes figurent plusieurs points. Seize en tout. Ils sont censés apporter les correctifs au « processus de règlement des crises » auxquelles le monde arabe fait face depuis plusieurs années et qui tendent malheureusement à se complexifier en dépit des efforts diplomatiques déployés par certaines capitales. La déclaration finale qui sanctionnera les travaux contiendra, selon le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, « des orientations précises concernant les questions politiques, économiques et sociales », a précisé le SG de la Ligue des Etats arabes. Et pour cause, le monde arabe, n’a plus droit à l’erreur. Fragilisé économiquement par la chute drastique des prix du pétrole divisé politiquement en raison de ses divergences sur les questions qui l’intéressent au premier plan, menacé par la présence sur son sol de Daech, cause d’instabilité et d’insécurité, il se doit aujourd’hui de réagir en adoptant une nouvelle approche qui devrait tenir compte, avant tout, de ses propres intérêts et non pas de ceux de ses alliés quand bien même ces derniers sont les garants de la survie de certains régimes. Que cela soit sur la crise libyenne, syrienne, yéménite ou encore sur la question palestinienne, pour ne citer que celles qui sont au cœur de l’actualité factuelle, les dirigeants arabes réunis à Amman, sous la présidence de la Jordanie, doivent apporter les réponses attendues par l’opinion arabe qui demeure en attente d’un changement qui puisse lui redonner espoir. L'Autorité palestinienne, qui n’a eu de cesse d’appeler au soutien sans faille des pays arabes en vue d’imposer une solution juste à son conflit avec Israël, soumettra au sommet arabe un nouveau projet de solution comportant une reformulation de certaines propositions de règlement. Pourtant rien ne garantit pour autant que les décisions qui seront annoncées à l’issue de ce sommet iront dans le sens souhaité. Les réunions préparatoires politiques, économiques et techniques qui seront organisées, dès le 23 mars, donneront toutefois le ton. Elles serviront d’indicateur quant à la réussite ou l’échec de ce nouveau rendez-vous arabe. Le SG de la Ligue des Etats arabes « s'est dit optimiste quant à l'amélioration du climat entre les pays arabes et à la volonté de dissiper tous les sujets de discorde ».

Nadia K.