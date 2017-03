Nouveaux pourparlers inter-syriens à Genève : L’espoir s’amenuise

Un cinquième round de négociations pour mettre fin à la guerre en Syrie s'ouvre aujourd’hui à Genève sous l'égide de l'ONU mais suscite peu d'espoirs au vu de l'inflexibilité des protagonistes. Bien que la précédente session de pourparlers en février ait accouché d'un agenda clair pour la première fois — lutte contre le terrorisme, gouvernance (terme flou pour évoquer une transition politique), Constitution, élections —, ce programme paraît démesurément ambitieux au vu du fossé entre les deux parties. Quatre séries de pourparlers ont déjà été organisés à Genève sous l'égide de l'ONU, depuis début 2016, mais sans parvenir à trouver une solution à ce conflit qui a fait en six ans plus de 320.000 morts et des millions de déplacés. Les mêmes invités du round de février ont confirmé leur participation, selon l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui pilotera ces pourparlers indirects. « Ce seront des ''proxy talks'', les pourparlers directs sont exclus », a affirmé une source proche des négociations. M. de Mistura qui veut que les quatre sujets de l'agenda soient discutés « en parallèle », se chargera de « filtrer les choses et d'arrondir les angles », précise la source. Mais sa tâche sera rude car, selon des analystes et des diplomates, l'opposition et surtout l’autorité syrienne ne semblent pas disposés à faire des concessions. L'opposition ne cesse de réclamer le départ du président Bachar al-Assad comme elle le fait depuis 2011, ce que le chef de l'Etat refuse. Damas de son côté veut que la « lutte contre le terrorisme », soit discutée en priorité. « Il n'y a pas d'espoir à mon sens », indique Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie à l'université d'Edimbourg. « Le régime continue de gagner du terrain (...) il n'y aucune raison pour lui de faire la moindre concession ». « Ces négociations sont très difficiles », soutient une source diplomatique occidentale. « L'opposition est fracturée et on a assisté depuis des mois à une lente dégradation du rapport de forces en sa défaveur ». Sur le terrain, des terroristes et des rebelles ont lancé mardi une nouvelle offensive contre les forces régulières dans une zone stratégique du centre du pays. L'offensive surprise a été annoncée dans la journée par l'alliance Tahrir al-Sham, dominée par le Front, terroriste, Fateh al-Cham. Des groupes rebelles et le Front Fateh al-Cham menaient également mardi une offensive contre l’armée syrienne dans l'est de Damas pour tenter de réunir deux quartiers qu'ils contrôlent dans la capitale. Dans le nord, au moins 33 civils ont péri dans un raid aérien de la coalition sous commandement des Etats-Unis sur un centre de déplacés.

M. T. et agences