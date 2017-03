Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou El Gheith, a indiqué que l'Autorité palestinienne soumettra au sommet arabe, prévu à la fin du mois de mars en Jordanie, un nouveau projet de solution comportant une reformulation de certaines propositions de règlement. Selon Abou El Gheith, la question palestinienne suscitera un intérêt particulier lors du sommet. Il s'est dit optimiste quant à l'amélioration du climat entre les pays arabes et à la volonté de dissiper tous les sujets de discorde. Le sommet arabe « examinera 16 points pour corriger le processus de règlement des crises et sera sanctionné par une déclaration finale avec des orientations précises concernant les questions politiques, économiques et sociales », a-t-il précisé. La sécurité dans le monde arabe, la lutte antiterroriste, la crise syrienne, la Libye, le Yémen, le développement des actions de la Ligue arabe et le volet économique et social seront à l'ordre du jour du sommet, a indiqué Abou El Gheith. Sur le terrain et en Cisjordanie occupée, quatre Palestiniens ont été arrêtés hier lors d'une incursion israélienne en Cisjordanie occupée, a rapporté une source sécuritaire. Ces Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes dans les villes de Beïtlehm, El Khalil et Beït Jala. Les forces d'occupation procèdent souvent à des arrestations arbitraires à l'encontre des Palestiniens. D’autre part, un Palestinien a été tué hier, avant l'aube, par des tirs d'artillerie israélienne à Ghaza, ont indiqué des sources palestiniennes. « Youssef Abou Azra, 18 ans, a été tué et deux autres Palestiniens blessés par des tirs d'artillerie de l'occupant israélien à l'est de Rafah », la grande ville du sud de la bande de Ghaza, a indiqué Achraf al-Qodra, porte-parole du ministère de la Santé à Ghaza.