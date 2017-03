Royaume-Uni : Un policier poignardé à Londres l’agresseur abattu

Un officier de police a été poignardé hier devant le Parlement britannique (Westminster) au centre de Londres, a confirmé Scotland Yard, qui a souligné que l’agresseur a été abattu par la police.

La police britannique a qualifié l’attaque qui a eu lieu à 15h30, d’acte « terroriste » et a affirmé que « le présumé terroriste a été abattu tout de suite », par la police. Elle ajoute que cinq autres personnes ont été fauchées par une voiture sur le pont à proximité de Westminster. Elles ont été blessées. Des députés, cités par la BBC, ont déclaré avoir entendu trois ou quatre coups de feu. Au moment des tirs, les passagers se trouvant à cet endroit, gorgé quotidiennement de touristes, criaient et fuyaient partout. Une source du gouvernement a affirmé que la Première Ministre, Theresa May, qui a été vu monter un véhicule devant les lieux de la fusillade, se portait bien. La station de métro de Westminster a été fermée à la demande de la police, et les bus détournés. Des témoins cités par les médias, ont affirmé avoir entendu plusieurs coups de feu. Une explosion aurait également retenti juste avant l’attaque contre le policier. (APS)