Collectivités locales : Accompagner l’investissement des jeunes

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui, a affirmé à Sidi Aissa dans la wilaya de M’sila, que « l’accompagnement de l’investissement des jeunes fait partie des missions dévolues aux collectivités locales ».

S’exprimant au cours de la présentation du bilan des activités de la wilaya, tenue au nouveau siège de la commune de Sidi Aissa, au premier jour de sa visite à M’sila, M. Bedoui a précisé que « cet accompagnement consiste à créer des petites zones d’activités capables de canaliser l’investissement des jeunes en général et celui des diplômés des universités et instituts en particulier ». Le ministre a, ainsi, appelé les responsables des Collectivités locales à « exécuter cette instruction qui constitue une orientation gouvernementale », relevant que la création de petites zones d’activités se fera conformément à des opérations de financement par le Fonds de solidarité des collectivités locales. Soulignant que l’accompagnement des investissements des jeunes se traduit également à travers l’encouragement des entreprises de jeunes déterminés à élargir leurs activités en leur accordant des assiettes foncières supplémentaires à cet effet, il a insisté sur le rôle des collectivités locales dans l’encouragement de la sous-traitance. M. Bedoui a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de rapprocher certaines activités de jeunes des grandes entreprises et usines qui activent dans les zones industrielles et les zones de stockage, leur permettant ainsi de créer des entreprises en relation avec les activités des grandes entreprises. Concernant la numérisation, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a mis en exergue la nécessaire application « accélérée » de ce programme, affirmant que durant les 18 mois à venir, il sera procédé à la numérisation des permis de conduire et des cartes grises ainsi que la numérisation de l’administration avant fin 2019. La visite du ministre à la commune de Sidi Aissa a permis à cette dernière de bénéficier de nombreux projets ayant trait à l’amélioration des conditions de vie des citoyens à l’instar de l’élargissement du réseau de l’électrification rurale et l’alimentation en eau potable en plus de la dotation de la commune d’une enveloppe de 320 millions de dinars. Provenant du Fonds de solidarité des collectivités locales, cette enveloppe est destinée à la réalisation d’un centre d’enfouissement technique ainsi qu’une étude relative à la protection de la ville des inondations. Au cours de sa première journée de visite, M. Bedoui a procédé à l’inspection de l’abattoir industriel de la commune de Ain El-Hadjel et devait également inspecter le projet de la ligne ferroviaire M’sila-Boughezoul (Médéa), ainsi qu’un projet de zone d’activité dans la commune de Khtoti Sed El Djir. (APS)