Mohammed Bakalem, expert financier à propos du Partenariat public-privé en Méditerranée : « Harmoniser le cadre juridique »

Nécessité nationale, le renforcement du partenariat Public-privé est également au cœur des politiques méditerranéennes. Une pratique harmonieuse du « triple P » impose aux pays de la région une série de mesures, aussi diverses qu’impératives. Il est question, pour nombre d’experts financiers, d’abord, de la nécessaire sécurisation et garantie des investissements en Méditerranée en mettant en place un «régime juridique lisible et efficace».

A ce sujet, M. Mohammed Bakalem, expert financier, chef de division des études économiques au Conseil national économique et social, relève, de prime abord, l’existence de «complémentarités» entre les pays des deux rives de la Méditerranée, citant, d’une part, une technologie sophistiquée, une population vieillissante, le besoin de conclure des marchés moins coûteux sur le plan transport, et de l’autre, une jeunesse à la recherche du travail et la nécessité de gagner en efficacité. Enchaînant, l’expert confirme l’existence du problème de sécurisation et garantie des investissements, préconisant d’aller vers des « mêmes référentiels juridiques tout en tenant en compte la spécificité de chaque pays ». Et relève la tendance des multinationales à « imposer leur loi ».

D’autre part, les experts de l’Ipemed soulignent l’importance de développer le secteur bancaire local pour lui donner une expertise en matière de financement qui présente des limites sur le long terme.

Ces spécialistes expliquent la nécessité de « favoriser une participation du secteur privé national au détriment des grands groupes internationaux ». Autrement dit, ces experts préconisent de promouvoir un « cadre juridique unifié, simple » et « créer des unités PPP rassemblant compétences juridiques, économiques et financières».

Le rôle de ces unités sera de diffuser au maximum les meilleurs pratiques, appuyer les offres de projets des autorités, planifier et rendre prioritaire certains projets PPP. A ce sujet, la 20e Tripartie tenue à Annaba a été l’occasion aux experts pour renouveler leur appel unanime à renforcer puissamment les synergies entre ces secteurs et qui est le Partenariat Public/Privé. Pour l’expert Abderrahmane Mebtoul, les PPP facilitent et encouragent en effet la mise en œuvre des projets dans les délais et dans les limites du budget. Mais afin d’éviter les dépassements, cela suppose la «maîtrise des coûts» et souvent et une «meilleure gouvernance». «Cette réduction du coût des risques constitue le principal moyen d’optimiser le rapport coûts-résultats du secteur public et, dans le cadre de PPP réussis, elle compense généralement toute augmentation de coût résultant d’un financement par emprunts privés et non par emprunts publics», explique-t-il.

Pour le reste des pays méditerranéens, est relevé, d’une part, l’impératif d’associer les PME locales pour favoriser la création d’emplois et renforcer le tissu industriel, et de l’autre, susciter l’adhésion des usagers pour ne plus associer les PPP aux privatisations.

En effet, une des clés du succès des PPP réside dans un dialogue constant entre l’autorité délégatrice et le secteur privé en reconnaissant leurs intérêts partagés. Aussi le site de l’Ipemed rebondit sur la minimisation des restrictions sur l’investissement tout en incitant à attirer des IDE.

Pour le renforcer la coopération régionale, il est primordial de «renforcer l’expertise liée aux processus et procédures de mise en œuvre de projets PPP », et «promouvoir la création d’un «guichet unique’’ pour des projets labellisés regroupant acteurs nationaux et internationaux en ce sens à mutualiser les expériences».

Fouad Irnatene