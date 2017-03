Contrefaçon : Nécessité d’un observatoire

Le problème aujourd’hui dans le commerce est que tout se vend, tout s’achète, même les produits contrefaits et dangereux.

Des cosmétiques aux pièces de rechange en passant par les produits agroalimentaires et les vêtements… tout ce qui provient de la contrefaçon a pignon sur rue et fait surtout des ravages en termes économiques et sanitaires. Le phénomène a pris de l’ampleur, ces dernières années, avec pour conséquence la détérioration de la santé du citoyen, la déperdition de la production nationale... A l’heure actuelle, l’économie algérienne fait face à ce fléau qui menace son existence. La solution ? On va vers la création d’un observatoire national. Intervenant hier lors des 3es journées marque et contrefaçon, organisées à l’hôtel El-Aurassi à Alger, M. Boukheddache Kamel, sous-directeur au ministère du Commerce, a insisté sur la nécessité de procéder à la création de cet observatoire national, car, a-t-il précisé, cette nouvelle entité, qui doit être créée en collaboration avec tous les acteurs et institutions concernés (ministère du Commerce, le ministère de l’Industrie et les Douanes), va permettre efficacement la lutte contre le phénomène de la contrefaçon. « Le fait que ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur au niveau mondial et en particulier en Algérie, nous sommes dans l’obligation de procéder à la création de cet observatoire», a-t-il soutenu, avant de souligner que l’Algérie est victime de la contrefaçon. Depuis son ouverture au marché extérieur, le marché national est entièrement inondé par des produits contrefaits.

« Je suis sur qu’au niveau des frontières on ne peut pas tout contrôler. Parce que tous les produits contrefaits introduits dans le marché national sont entrés d’une manière frauduleuse », précisera-t-il. Mettant à profit cette occasion, M. Boukheddache à salué la mobilisation et le travail gigantesque fait quotidiennement par les douanes afin de freiner ce phénomène. Il a cité à ce titre la mise en place de dispositif d’alerte sur la contrefaçon. En réponse à une question sur l’enregistrement, il a indiqué qu’« un opérateur qui enregistre sa marque, a le droit de la protéger. Donc généralement on reçoit des requêtes d’opérateurs et on exige une copie de l’enregistrement de la marque ». « L’opérateur ne peut pasintervenir s’il n’a pas enregistré sa marque », a-t-il expliqué.

A ce titre, le directeur des brevets à l'Institut algérien de propriété industrielle (INAPI) M. Djamel, a souligné qu’il y a une augmentation de dépôt des marques depuis 1998. Et en 2016 nous avons enregistré au niveau de l’INAPI près de 6.000 marques déposées. Il a qualifié à cet effet ce chiffre de « très faible » par rapport au nombre d’entreprises créees au niveau national. Tout en indiquant qu’il est nécessaire aux différents acteurs de différents domaines de déployer plus d’efforts afin de sensibiliser, les entreprises à déposer leurs marques. « La contrefaçon, c’est un cancer qui ne cesse de détruire l’économie algérienne », a-t-il dit, avant d’ajouter : « A mon avis la première recommandation que je propose pour faire face à ce phénomène, c’est d’enseigner la propriété industrielle à l’école, car à l’heure actuelle, il faut penser aux « futures générations des entrepreneurs ». Pour sa part Djamel Eddine Choutri, chef de division auprès du ministère de l’Industrie et des Mines, a mis l’accent sur le décret relatif à l’évaluation de la conformité des produits, qui est, selon lui « déjà entré en vigueur ». Après la publication de ce décret, un arrêté ministériel va être publié prochainement pour spécifier exactement le type de logo de marquage de conformité et de ses spécificités. « Le marquage doit être trouvé sur tous les produits fabriqués localement ou importés », a-t-il affirmé. Il y a lieu de noter que l’introduction du marquage de conformité représente une indication permettant d'attester la conformité d'un produit, aux niveaux de protection fixés par les règlements techniques et le respect de toutes les procédures d'évaluation de la conformité concernant le produit. En outre, ce texte modifie l'article 19 de la loi en vigueur, en indiquant les moyens de prouver la conformité d'un produit aux règlements techniques à travers le certificat de conformité et/ou l'apposition du marquage sur le produit.

M.A.Z.