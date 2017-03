Investissement pétrolier : Adapter les législations

La promotion de l’investissement pétrolier a été au cœur d’un débat mercredi à Oran, dans le cadre de la 7e conférence internationale sur l’industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord (NAPEC 2017), qui se poursuit pour la deuxième journée dans la capitale de l'Ouest du pays.

Des experts internationaux et des représentants de compagnies pétrolières internationales ont mis l’accent, dans ce sens, sur la nécessité d'adapter les législations et les réglementations avec les exigences du développement du secteur énergétique, notamment celles ayant trait à l’investissement pétrolier et à l’attraction du partenariat.

«Une réglementation flexible encadrant le secteur énergétique est un atout pour encourager l’investissement et le partenariat», a estimé le directeur central de la stratégie auprès de la compagnie pétrolière tunisienne, Mohamed Ali Khelil, qui a présenté, à l’occasion, les lignes de la stratégie tunisienne en termes de développement de l’investissement pétrolier et gazier.

La modernisation des outils d’exploration, notamment technologiques, à savoir les recherches sismiques (3D) et autres, est essentiel pour la promotion de l’investissement pétrolier dans la région nord-africaine jouissant de multiples avantages géographiques et de ressources naturelles, a-t-il ajouté. Pour sa part, le directeur d’exploration en Algérie de la société pétrolière italienne (ENI), Niccolo Bellucci, a évoqué l’importance de l’exploration du pétrole et son potentiel dans la Méditerranée, alors que le représentant de l’Agence nationale de valorisation des produits pétroliers (ALNAFT), Lounes Adour, a souligné l’importance des opportunités d’exploration des gisements de gaz dans le Sud-est algérien. D’autres thèmes liés à la commercialisation des produits pétroliers à l’ère de la crise économique, marquée par la chute des prix du pétrole, et au transport des hydrocarbures ont été également débattus lors de ce panel. NAPEC 2017, qui se tient du 21 au 24 mars au Centre de convections d’Oran (CCO), et comprend un Salon international sur l’industrie et les métiers de tous les segments du secteur énergétique. (APS)