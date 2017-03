Forum économique algéro-espagnol : Partenariat dans le secteur agricole et agroalimentaire

Le 6e forum économique algéro-espagnol s’est ouvert, hier, à l’hôtel Royal en présence de l’ambassadeur du royaume d’Espagne en Algérie M. Alejandro PolancBenbrahemo, le wali d’Oran Abdeghani Zaalane, Mme Nabila Sahnoune, directrice d’étude au ministère de l’Industrie et des Mines et des opérateurs économiques des deux pays. Cette manifestation organisée depuis sa création par l’institution « Casa del Méditerraneo « est dédiée cette année à la prospection et la promotion des opportunités de partenariat et de coopération entre les deux pays dans le secteur de l’agriculture et l’agro-alimentaire. A ce propos, M. Abdelghani Zaalane, a souligné l’importance de ce rendez- vous qui, dit-il, représente une grande opportunité permettant l’échange des points de vue autour des relations économiques entre l’Algérie et l’Espagne « La participation de part et d’autre à cette manifestation d’un nombre si important de partenaires économiques, et l’implication directe et effective des pouvoirs publics des deux pays, représentent un modèle plus qu’exemplaire de collaboration et de solidarité régionale qu’il me plaît de souligner et de saluer», a affirmé le wali avant de souligner qu’au-delà des intérêts économiques communs qu’ils génèrent, ces relations, relève-il, reflètent avant tout « notre appartenance commune à cette région méditerranéenne, riche d’histoire, notre proximité géographique, la communauté de notre destin, mais aussi des repères historiques très spécifiques». Le même responsable a fait savoir que le volume des échanges entre l’Algérie et l’Espagne connaît une augmentation substantielle. « L’Algérie entend mobiliser toutes ses ressources dont celles du secteur privé. Notre ambition est l’instauration d’un environnement économique compétitif, seul en mesure d'assurer l'éclosion et le développement d'entreprises viables créatrices d'emplois durables et de richesses», a indiqué Zaalane. Dans ce registre, il a rappelé les mesures pris par l’Etat pour rendre le climat des affaires attrayant, en particulier en ce qui concerne la politique d’investissement. De son côté, l’ambassadeur d’Espagne, M. Alejandro Polanco, a estimé que cette 6e édition de ce forum va davantage consolider la coopération économique entre les deux pays dans les différents secteurs. « L’Espagne et l’Algérie sont des partenaires stratégiques, avec une importante quantité d’intérêts communs et des domaines de collaboration potentiellement intéressants, parmi lesquels, sans aucun doute, se trouve la coopération dans le domaine agricole, a indiqué M. Alejandro Polanco. Il a ajouté que «l’Espagne, à travers ses institutions et ses entreprises, peut réaliser une collaboration précieuse au développement du secteur agricole algérien et aider d’une manière significative au développement et à la modernisation du secteur, qui, sans aucun doute, contribuera au processus de diversification de l’économie que ce pays s’est fixé comme objectif». Le premier diplomate espagnol en Algérie a fait savoir que son pays exporte quelque 40 milliards d’euros de produits agricoles et agroalimentaires et maintient un excédent du secteur agraire et agroalimentaire de l’ordre de 9 milliards d’euros.

Il a estimé, par ailleurs, que l’Algérie « a toutes les conditions pour être une puissance agricole en Méditerranée, et les chiffres espagnols du secteur donnent une idée du potentiel de cette industrie».

A son tour, Mme Nabila Sahnoune, directrice d’étude au ministère de l’Industrie et des Mines, a mis en exergue l’importance du secteur des industries agro-alimentaires, lequel, dit-elle, contribue fortement à la valeur ajoutée du secteur industriel à hauteur de 46 à 50%, avec 23.000 entreprises et 156.000 emplois permanents. Elle a noté que ce secteur exporte 400 millions de dollars contre 11 à 12 milliards de dollars d’importation, essentiellement de la matière première, révèle Mme Sahnoune. La responsable n’a pas manqué de souligner les grands efforts consentis par les pouvoirs publics pour inverser la balance.

Amel Saher