Programme de la Sonatrach 2017-2021 : Une nouvelle dynamique

L’activité exploration-production de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach prévoit l’investissement de plus de 50 milliards de dollars sur la période 2017-2021.

De notre envoyée spéciale:

Kafia Ait Allouache

Cet investissement, selon M. Salah Mekmouche, vice-président Amont (exploration-production), lu par M. Djettou Farid, directeur divisionnaire exécutif à l’ESP, lors d’une conférence animée hier, dans le cadre du Salon international des fournisseurs des produits pétroliers et gaziers qui se tient à Oran, entre dans le cadre d’un programme ambitieux, ainsi que dans les objectifs tracés par la Sonatrach pour les 5 prochaines années, qui s’inscrivent dans les tendances profondes qui sont à la base d’une nouvelle dynamique d’évolution de cette compagnie. Cette dernière est caractérisée par un effort permanent de soutenir l’investissement en matière d’exploration et de production afin d’élargir la base des réserves pétrolières et gazières de l’Algérie, notamment pour augmenter ses capacités de production, à travers le développement des gisements tout en s’engageant sur des thématiques porteuses de croissance. Ce programme d’investissement est assumé par l’effort propre de la Sonatrach avec un taux de 70%. De ce fait, le conférencier a fait savoir que la Sonatrach a « réussi » à augmenter sa production primaire d’hydrocarbures en réalisant une croissance de 11% d’exportation en hydrocarbures. « L’effort d’exploration a été sanctionné par 33 découvertes, ainsi que par l’amélioration du taux de récupération des gisements existants», dira-t-il. Il a fait part de la nécessité d’exploiter le domaine minier algérien qui est jusqu'à présent

« inexploré », selon lui. En se sens, et en matière d’exploration, dira-t-il, la Sonatrach a prévu d’allouer une enveloppe financière de 9 milliards de dollars pour la même période (2017-2021). Le programme de réalisation comprend une moyenne actuelle de 9.500 km de sismique 3D, 23.000 km carrés de sismique 3D et de 100 puits d’exploration par an. « Ce programme s’inscrit dans la stratégie d’exploration de l’entreprise, qui vise à contribuer au renouvellement des réserves, notamment optimiser les cours », a-t-il précisé.

Il a également annoncé l’affectation, pour le développement des gisements, d’un budget de plus de 40 milliards de dollars, avec l’objectif prioritaire d’augmenter le niveau de production primaire tous produits confondus.

Dans le cadre du forage, le programme de la Sonatrach prévoit aussi de réaliser plus de 1.300 forages pour la même période citée si dessous.

« Notre objectif vise à atteindre progressivement un niveau de production supérieur à 230 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) », indique-t-il.

En matière d’exploration des gisements existants, l’action se « poursuit », annonce-t-il, dans le but d’augmenter le taux de récupération, à travers, notamment, la « levée des contraintes, l’exploitation et l’utilisation des méthodes de récupération assistées».

Par ailleurs, et pour ce qui est du pétrole brut, l’intervenant a annoncé que la Sonatrach prévoit d’augmenter ses capacités de production de pétrole brut de 14% d’ici 2019 par rapport à son niveau de 2016.



Impact du gaz sur le portefeuille de la Sonatrach



Le conférencier n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance du gaz et son impact sur le portefeuille de la compagnie nationale en relevant toutefois qu’il a un rôle « clé » dans le portefeuille de la Sonatrach, du fait qu’il est considéré comme l’énergie fossile la plus propre et également une énergie de transition pour pallier le problème d’intermittence des énergies renouvelables. Il constitue presque, précise-t-il, 70% de la production primaire à l’horizon 2021. « Sonatrach a consenti un grand effort pour le développement des régions gazières du Sud-ouest algérien avec un programme global de développement accompagné par la réalisation du gazoduc GS5 d’un diamètre de 48 pouces d’une longueur de 580 km dans le Sud-ouest de Hassi R’mel », explique-t-il, ajoutant que cela apportera un apport de « plus de 20 milliards de mètres cubes ».

Sur un autre volet, et pour ce qui est de la coopération de la Sonatrach avec d’autres partenaires, il a tenu à préciser qu’elle « œuvre à consolider » sa collaboration avec ses partenaires étrangers avec lesquels elle partage des expériences « fructueuses et positives ». « Le partenariat qui a joué un rôle formidable dans l’essor de la compagnie participe aujourd’hui d’un effort global d’augmentation de la production en association qui devrait connaître une hausse de 10 millions de TEP d’ici 2018 », a

-t-il soutenu, lançant, pour conclure, un appel aux investisseurs à investir en Algérie.

K.A.A.