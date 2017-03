Minurso : Obligation de défense des droits de l’homme

La Coordination espagnole des associations solidaires avec le peuple sahraoui exige à l’occasion du prochain renouvellement du mandat de la Minurso, fin avril, que cette mission assume des compétences en matière d’observation et de la défense des droits de l’homme au Sahara occidental. "Nous exigeons qu’à l’occasion du prochain renouvellement, à la fin du mois d’avril, la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso) ait des compétences en matière d'observation et de la défense des droits de l'Homme au Sahara occidental", a indiqué la Ceas-sahara dans un communiqué dont une copie a été remise à l’APS. A l'heure actuelle, ajoute-t-on, "cette Mission assiste impassible aux violations des droits de l’homme les plus élémentaires alors que ces violations sont dénoncées par de nombreuses entités internationales et organisations comme Human Rights watch, Amnistie internationale et autres délégations du parlement européen et du département d’Etat américain", signale-t-on.

"Les Nations unies doivent promouvoir et protéger les droits de l’homme au Sahara occidental", poursuit-on de même source qui réitère par ailleurs son appel à la libération tous les prisonniers politiques sahraouis détenus dans les prisons marocaines. Cette semaine, a-t-on précisé se poursuit le procès des 24 prisonniers politiques sahraouis du groupe de Gdeim Izik et qui fait l’objet de plusieurs dénonciations de la part des observateurs et des organisations internationales de défense des droits de l'Homme à cause des diverses irrégularités constatées tel que le manque de garanties procédurales pour la défense qui dénonce pour sa part l'absence de preuves à charge et les aveux obtenus sous la torture, rappelle-t-on. La Cour marocaine continue de refuser la libération conditionnelle aux prisonniers, dont le seul crime, poursuit le texte de la CEAS est d'être Sahraoui et défendre les droits de son peuple sur son propre territoire afin qu’il puisse après plus de 41 ans de lutte aspirer à la tenue d’un référendum d’autodétermination afin de permettre aux Sahraouis de décider librement de leur avenir. "Le Maroc a une nouvelle fois montré que sa seule raison d’être est la force et la politique répressive avec des tribunaux utilisés comme instruments dans l’action systématique des violations des droits de l’homme du peuple sahraoui", souligne la même source. Le texte de la CEAS rappelle également que le récent arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique clairement que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc et ce dernier n’a aucune souveraineté sur le territoire sahraoui, d'où l'illégalité du procès des citoyens sahraouis. Le procès des prisonniers de Gdeim Izik condamnés par un tribunal militaire à des peines allant de 20 ans à perpétuité depuis 2010, après le démantèlement par la violence, du camp de la dignité ou de Gdeim Izik, et après plusieurs reports, se poursuit actuellement à Rabat, dans des conditions décriées par les observateurs internationaux et par la défense qui ont dans divers communiqués et déclarations souligné les irrégularités procédurales qui entachent ce procès dont sont victimes 24 militants sahraouis des droits de l’homme. (APS)