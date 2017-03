Responsabilité partagée

L’occupation de plus de 80% du territoire sahraoui par l’armée marocaine continue, malgré le soutien franc et large « d’Etats et de mouvements de la société civile, qui se solidarisent avec la cause sahraouie », et la défense de justes revendications qui n’ont pas été encore concrétisées à ce jour, malgré l’internationalisation de l’affaire au niveau de l’ONU et du conseil de sécurité depuis plus de 4 décennies.

Lors d’une conférence de presse organisée au centre d’information à Alger, le président de la Commission nationale sahraouie des droits de l’homme, M. Aba El Houssien a précisé que l’ONU, le conseil de sécurité et la France en particulier doivent assumer leurs responsabilités, car le front de Polisario respecte le droit international, à l’inverse de l’occupant marocain qui fait la sourde oreille en bafouant les droits de l’Homme, rappelant que « le Palais royal refuse d’organiser le referendum ». Dans ce cadre, le président de la Commission nationale sahraouie des droits de l’homme, M. Aba El Houssien a mis en exergue, le rôle des organisations qui défendent les droits de l’homme dans le monde, alors que la voix du peuple sahraoui est complètement mise à l’écart, alors que les Sahraouis sont un peuple pacifique qui respecte les droits de l’homme.

De son côté, le diplomate sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoune a fustigé le silence du Conseil de sécurité, de l’ONU et de l’Union africaine face aux violations perpétrées par l'occupant marocain qui méprise la légalité internationale et fait obstacle au processus de décolonisation au Sahara Occidental, notamment que les ressources naturelles sont spoliées et les droits de l’homme au territoire sahraoui occupé complètement piétinés.

A la fin, le président de la Commission nationale sahraouie des droits de l’homme a rappelé une sombre constatation du rapport international qui fait savoir que le cannabis constitue 23 milliards de dollars du PIB marocain.

Hichem Hamza



Nouvelles représailles contre Nâama Asfari et Claude Mangin



Un communiqué distribué à la presse a fait savoir que les autorités marocaines ont à nouveau interdit l’entrée sur le territoire marocain à Claude Mangin, l’épouse du prisonnier politique sahraoui Naâma Asfari. Alors que ce dernier est actuellement jugé par la Cour d’appel de Rabat au cours d’un procès manifestement inéquitable, il est privé du soutien de son épouse.

Selon la même source, le nouveau procès de Naâma et de ses coaccusés de Gdeim Izik s’est ouvert le 26 Décembre 2016. Depuis les irrégularités s’enchainent. Les accusés sont interrogés sur la base de leurs aveux signés sous la torture, les avocats sont empêchés de plaider et leurs mémoires de défense rejetés, entre autres atteintes graves au droit à un procès inéquitable. Il est à rappeler que cela fait quatre ans que Nâama Asfari et ses coaccusés ont été condamnés pour leur participation présumée au camp de protestation sahraoui de Gdeim Izik en novembre 2010.

Au cours de l’évacuation forcé du camp, des affrontements ont éclaté entre l’armée et des manifestants sahraouis. Naâma Asfari a été condamné à 30 ans d’emprisonnement, alors même qu’il a été arrêté la veille du démantèlement. Torturé, battu, humilié, pendant sa garde à vue en 2010, il avait signé des aveux sous la contrainte. Avec lui, 24 autres militants sahraouis ont subi un sort similaire.

H. H.