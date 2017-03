Fonds de la Zakat en Algérie : Application réussie

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé hier, que le coût du Hadj 2017 ne dépassera pas les 500.000 DA, après validation du président de la République. Mohamed Aïssa a précisé que cette somme comprend toutes les charges y compris celles des tentes climatisées, des hôtels près des lieux de culte (moins de 900 mètres de la Kaâba), des bus neufs pour le transport des pèlerins de la Mecque à Arafat, ainsi que des tentes VIP qui seront mises à la disposition de tous les hadjis algériens à Arafat. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a affirmé mardi à Alger que son département ministériel a entamé les préparatifs du Hadj 2017 le mois de janvier dernier. Il a insisté sur l'importance « d'être sur le terrain pour choisir les lieux de résidence des hadjis algériens et régler les questions inhérentes au transport et à la restauration ». Pour ce qui est du quota des hadjis algériens, la décision de récupération par l'Algérie de son précédent quota pour le hadj est intervenue à l'issue d’une rencontre, qui a eu lieu à la mi-février en Arabie saoudite, entre le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, et son homologue saoudien, Mohamed Salah Ben Tahar Benten. Le quota de l'Algérie avait été réduit à 28.800 hadjis au cours des dernières années en raison des travaux d'extension au niveau de la Grande-Mosquée de la Mecque.

La clôture des inscriptions a été fixée au 7 mars 2017 et la procédure du tirage au sort aura lieu le samedi 25 mars 2017. Pour permettre aux citoyens n'ayant pas été tirés au sort, pendant dix années de suite, d'accomplir les rites du hadj, le ministère des Affaires religieuses envisage de recourir au tirage au sort électronique. En effet, le Conseil des ministres avait chargé le ministre des Affaires religieuses, de rechercher une approche approfondie qui permette aux citoyens n'ayant pas eu de chance au tirage au sort d'accomplir les rites du hadj. A cet effet, la commission du hadj a envisagé d'introduire le tirage au sort électronique.

Concernant les imams devant accompagner les hadjis, ceux-ci suivent une formation et subissent des tests dans différentes disciplines y compris celle relative à la condition physique, effectuée sous la supervision de la protection civile.

Les services du ministère ambitionnent de parvenir à l’organisation du hadj tel que prévu dans le programme quinquennal du président de la République Abdelaziz Bouteflika, de manière à préserver la dignité des hadjis et permettre aux citoyens de choisir les formules d'inscription au Hadj. Le ministre a averti à une occasion précédente que des sanctions sévères seront prises à l’encontre de tous ceux qui se rendent coupables de négligence vis-à-vis de la prise en charge des hadjis algériens aux Lieux Saints.

« Qu’ils soient cadres, gérants d’agences de voyages ou autres, ceux qui manqueront à leur devoir vis-à-vis des hadjis algériens seront sévèrement sanctionnés, soit par le licenciement, soit par l’exclusion des futures campagnes de hadj », a insisté le ministre, soulignant que "la prise en charge des pèlerins est un honneur et un devoir recommandé par les préceptes de l’Islam".

Il faut dire aussi que plus d’un million de personnes ont été inscrites au tirage sort pour accomplir le rite du hadj, cette année. Les négociations avec les autorités saoudiennes ont porté sur une augmentation du quota de l’Algérie à 40.000 hadjis, mais celui-ci a été fixé à 36.000.

Salima Ettouahria