Notre forum de la mémoire : Hommage au premier avocat martyr de la Révolution

A l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’Avocat, le 23 mars de chaque année, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid,

avec l’Association Machaâl Echahid, a organisé, hier, une conférence-hommage à «l’avocat des nationalistes algériens», Ali Boumendjel.

La conférence animée par l’avocate Fatima-Zohra Benbraham et l’universitaire et chercheur Ameur Rekhila, a également été marquée par la présence de Me Abdelmadjid Sellini, bâtonnier d’Alger et de nombre d’avocats de renom, notamment des membres du collectif des avocats du FLN, à l’image de Me Hadj Hammou et Me Ghouti Benmalha. La rencontre a également regroupé des historiens ainsi que des membres de la famille du chahid.

L’hommage appuyé rendu hier à Ali Boumendjel s’est voulu surtout une marque de respect et de reconnaissance à l’ensemble des robes noires algériennes et à leurs sacrifices consentis, jusqu’au sacrifice suprême, durant la glorieuse révolution de Novembre, pour le recouvrement de l’indépendance nationale, et cela « à une époque où la torture Benbrahem était généralisée et les exécutions extrajudiciaires banalisées ».

Aussi, il sera rappelé lors de l’exposé consacré au parcours de Me Ali Boumendjel que ce militant engagé dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie a été assassiné, il y a, aujourd’hui, soixante ans, jour pour jour. En effet, c’est le 23 mars 1957 à 13h15 précisément que l’avocat engagé, l’humaniste, le conseiller technique de Abane Ramdane et membre du collectif de défense des militants du FLN a été lâchement assassiné. Les tortionnaires de maître Ali Boumendjel ont maquillé cette éxécution programmée par un suicide. Réagissant suite à ce crime, M. René Capitant, ancien professeur d'Ali Boumendjel a, en signe de protestation, suspendu ses cours à la Sorbonne, Université de Paris. Me Benbraham, qui s’exprimait lors cette rencontre-hommage, a affirmé que le silence a été maintenu pendant « très longtemps » concernant cet assassinat et que ce n’est qu’au début de l’année 2001, que certains journalistes ont fait des «petites ébauches» en faisant des recherches plus poussées sur ce tragique événement. Cela dit, poursuit la conférencière, « c’est en cette même année que le gros du scandale est arrivé par un livre d’Aussaresses dans lequel il développe avec moult détails la façon dont ce grand homme a été assassiné ». Lors de son intervention, Me Benbraham a signalé qu’Aussaresses n’a pas fait ses aveux de manière spontanée, mais que c’est parce que sa femme, l’a « obligé à libérer sa conscience avant de mourir ». D’ailleurs, poursuit l’avocate, également historienne de son état, le livre d’Aussaresses lui a valu une condamnation pour apologie du crime. « Pour les Algériens et pour le monde entier, cela nous a permis de connaître les circonstances de l’assassinat d’Ali Boumendjel ». Fatma-Zohra Benbraham notera également que Boumendjel a été arrêté avec son ami et avocat Mahieddine Djender par les services spéciaux du temps du tortionnaire Aussaresses, dans le but d’ « éliminer l’intelligentsia algérienne ». Elle soulignera que Ali Boumendjel a été assassiné 43 jours après son arrestation, « afin de camoufler les traces de la torture dont il a été victime ». « Après avoir été assommé à la nuque, il a été jeté du 6e étage d’un immeuble à El Biar (Alger) où il était torturé sur ordre d’Aussaresses », a-t-elle rappelé, mettant en exergue que, dans ses mémoires, Aussaresses avait avoué que « Boumendjel a été assassiné de cette manière dans le but de faire croire qu’il s’était suicidé en se jetant du 6e étage d’un immeuble ». Dans son livre intitulé Confession, Aussaresses disait au sujet de ce martyr, que « Ali Boumendjel est un passé qui continue d’habiter notre conscience », a ajouté Me Benbraham.

L’enseignant universitaire et historien, le Dr Amar Rekhila, a mis l’accent sur le fait que l’assassinat d’Ali Boumendjel avait suscité une « forte indignation et dénonciation de la part des intellectuels français, ce qui avait amené les autorités coloniales à l’enterrer aussitôt après sa mort ». Il a indiqué également que les avocats dont le nombre ne dépassait pas la quarantaine à Alger durant la révolution ont payé eux aussi le prix de la libération du pays ; il citera les noms de six Chouhada de la corporation : « Ali Boumendjel, Amokrane Ould Aoudia, Laid El Omrani, Jaques Thuveny, Améziane Ait Ahssen et Mohamed Abed». Il y avait également « 10 avocats détenus et 9 exilés », a-t-il affirmé.

Convié à prendre la parole à cette occasion, Abdelmadjid Sellini a indiqué que c’est lui-même qui avait suggéré en 2002 à ce que le jour de l’assassinat de Ali Boumendjel (23 mars 1957) soit décrété Journée nationale de l’avocat en Algérie. Né en 1919 à Ighel Izen, Ali Boumendjel qui est originaire de Beni Yenni (Tizi-Ouzou), avait grandi dans une famille de révolutionnaires et d’intellectuels. Il était qualifié d’avocat des nationalistes algériens. La conférence qui a également été marquée par des témoignages a été clôturée par la remise de distinctions honorifiques à la nièce du Chahid ainsi qu’aux membres du collectif des avocats du FLN.

Soraya Guemmouri