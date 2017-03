Audience par Visio- conférence entre Sétif et la Loire : Les avancées de la justice

Une audience s’est tenue hier en visio-conférence entre la cour de Sétif à partir de laquelle était auditionnés les témoins et la cour d’assises de la Loire où comparaissait l’accusé devant le tribunal criminel. « Aujourd’hui, nous allons en effet, assister à une action d’entraide judiciaire qui s’inscrit dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’Algérie et la France et cette entraide se concrétisera à partir d’un système de visio-conférence. Cela veut dire que des témoins ainsi qu’un expert judiciaire, en l’occurrence, un médecin légiste, vont être auditionnés à partir de la cour de Sétif par le président de la cour d’assises de la Loire et confrontés à l’accusé principal de cette affaire qui se trouve actuellement en détention dans ce pays. Cette affaire concerne le meurtre d’un enfant à El Eulma, qui a eu lieu le 21 janvier 2007 et aujourd’hui, nous sommes arrivés à la phase finale de la procédure judiciaire, permettant ainsi à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire » indique le président de la cour de Sétif, Haddoud Mohamed. Une entraide judiciaire algéro-francaise, marquée entre autres par la mise en œuvre de cette technique pour auditionner les témoins, sauf qu’ils seront obligés de se déplacer en France pour cette mission ajoute notre interlocuteur qui précise que toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les autorités compétentes, le procureur général et le président de la cour à l’effet de permettre à cette affaire de se dérouler dans les conditions requises . « C’est là, un bon qualitatif de la modernisation qu’a connu le secteur de la justice grâce au programme du Président de la République et sa mise en œuvre par le ministre de la Justice garde des Sceaux avec des techniques modernes auxquelles peu de pays au monde ont accès avec maîtrise » ajoutera le président de la cour. Des avancées d’autant plus importantes que deux actions du genre ont été traitées en Algérie, la première à partir de Msila. Fmonde ont accès avec maîtrise.

F. Zoghbi