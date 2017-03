COOPéRATION SéCURITAIRE ALGéRO-PORTUGAISE : Promouvoir un partenariat avancé

Le Directeur général de la sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel a appelé hier à Boumerdes, le directeur général de la Police de la Sécurité publique portugaise, Luis Manuel Peça Farinha, à œuvrer ensemble en vue de promouvoir la coopération entre les deux pays et à la hisser à un niveau de "partenariat avancé". Le DGSN, qui intervenait lors d’une cérémonie d’accueil organisée au siège de l’unité du Groupement des opérations spéciales de la police (GOSP) de Boudouaou, s’est félicité du niveau des relations d’excellence liant les polices des deux pays, ayant abouti à un échange d’expériences dans divers domaines, dont la formation, notamment a-t-il précisé. Il a, en outre, affirmé l’impératif de multiplier les échanges, expertises et expériences, car les risques sécuritaires, a-t-il soutenu, sont les mêmes pour tous les pays, citant le terrorisme et le crime organisé, et nécessitent une confrontation étudiée et basée sur la consultation et l’unité entre tous les concernés. Le GOSP de Boudouaou est une unité d’élite de la police algérienne créée en 2016, dont le champ d’intervention en matière de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme, notamment s’étend à tout le territoire national, selon le général -major Hamel, qui s’est félicité du niveau des compétences formant ce groupe, ainsi que des moyens logistiques mis à sa disposition. Le DGSN a, également, exprimé sa "fierté à l’égard des hautes aptitudes" de cette unité d’élite, en dépit de sa jeune expérience, affirmant être "totalement disposé à exporter cette expérience à quiconque en exprimera le besoin". A son tour, son homologue portugais a souligné le "haut niveau" de coopération liant les polices des deux pays, appelant à l’ouverture d’autre perspectives pour le renforcement des échanges entre elles, d’autant plus qu’elles ont les "mêmes intérêts", a-t-il observé. Il a, également, loué les "progrès" réalisés par la police algérienne en terme d’adoption de moyens modernes et de formation, dans la lutte contre le crime.

Le responsable portugais, qui a assisté à des exhibitions présentées à l’occasion par le GOSP de Boudouaou, a aussi souligné le rôle de la police algérienne dans le renforcement de la coopération entre les différentes polices aux niveaux régional, continental et international. Cette opportunité a donné lieu à une visite du siège de l’unité du GOSP de Boudouaou, par le directeur général de la Sûreté nationale, en compagnie de son hôte portugais, de l’ambassadeur du Portugal et de hauts cadres des corps de la police des deux pays. Sur place, la délégation visiteuse s’est enquis des conditions de travail au sein de cette unité, ainsi que des équipements, armes et autres moyens exploités dans l’entrainement de ses membres. Les membres de cette unité d’élite de la police algérienne ont présenté, à leurs hôtes, des exhibitions multiples ayant trait essentiellement à la libération d’otages, au démantèlement de gangs armés et à la neutralisation d’une attaque terroriste.(APS)