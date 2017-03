M. Menad Nouba : « La sécurisation des élections au cœur de notre action »

« A l’approche des élections législatives, certains courants qui utilisent l’identité et la religion vont tenter d’exploiter cette conjoncture pour inciter à l’anarchie en essayant aussi de semer le trouble. Ce sont là des menaces que l’institution de la gendarmerie nationale saura cerner au moment opportun, et toute tentative visant à attenter à la stabilité et l’unité du pays est vouée à l’échec. »

Ces propos sont extraits du discours du commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba qui s’est exprimé ainsi, hier à Alger, à la clôture du séminaire réunissant les commandants des groupements régionaux, ceux qui sont à la tête de 48 groupements territoriaux et des structures d’intervention et de Gardes frontières. Le général-major Menad Nouba a exhorté ses officiers supérieurs de la Gendarmerie à redoubler de vigilance et à se montrer intransigeants face aux agissements des ces mouvements exploitant l’identité et la religion comme fonds de commerce et qui bénéficient, dit-il de l’aide et de l’assistance de certains Etats aux positions hostiles à l’Algérie. «Il y a lieu de prendre en considération ce genre de menaces» a -il insisté encore une fois, il fera aussi comprendre que les partisans de ces courants, qui sont animés de semer le trouble en Algérie recourent, notamment à l’exploitation des réseaux sociaux pour les besoins de leur propagande déstabilisatrice. Le commandant de la Gendarmerie nationale évoquera en outre dans son discours, le volet lié à la sécurité régionale, soit la dégradation des conditions sécuritaire dans les pays du Sahel et plus particulièrement en Libye. « Une situation qui n’a profité, a-t-il expliqué, qu’aux réseaux de crime organisé et transfrontalier spécialisés dans le trafic de drogue, le terrorisme et l’extrémisme violent. En Libye comme dans d’autres pays du Sahel, les groupes armés œuvrent pour mettre en place, des bases arrières devant servir de relais au terrorisme international. Aussi, l’intervention étrangère dans les territoires des pays du Sahel n’a fait qu’envenimer la situation » ajoutera-t-il, à ce propos, il rappelleles principes cardinaux de la politique du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à savoir la non ingérence dans les affaires internes des pays et le respect de leur souveraineté.



La sécurité intérieure maîtrisée grâce aux instructions du Président Bouteflika



Le général-major Menad Nouba assure toutefois qu’en dépit des différentes menaces qui se font ressentir aux frontières de notre pays, « la sécurité intérieure de l’Algérie est complètement maitrisée, grâce à l’application stricte des instructions judicieuses du Président Bouteflika». Toutefois, et selon le commandant de la Gendarmerie, cette institution du corps d’armée fait face à d’autres défis, autrement dit, à faire valoir son professionnalisme à travers son action de maintien de l’ordre et de préservation de la sécurité publique. « L’heure a sonné pour relever ce défi », appuie encore le général-major Menad Nouba qui rappelle que « l’effectif de la Gendarmerie a réalisé un saut important aussi bien de point de vue qualitatif que quantitatif». A ce propos, il a insisté sur le fait que les objectifs du séminaire placé sous le thème « Partage des expériences et intégration des nouvelles approches opérationnelles », ont été entièrement atteints. Les travaux de cette rencontre qu’a abrité le siège du commandement national se sont déroulés en deux sessions, chacune de 4 jours. La première s’est étalée du 12 au 15 mars, alors que la seconde a eu lieu du 19 au 22 du même mois. Dans un document remis à la presse, il est indiqué que « l’organisation de ce séminaire est intervenue dans l’esprit d’appréhender les défis, à travers l’amélioration des capacités des effectifs engagés, le partage de l’expérience et l’intégration des nouvelles approches opérationnelles pour apporter la valeur ajoutée dans l’exécution des missions dévolues de la Gendarmerie et répondre ainsi aux préoccupations légitimes des citoyens, par la préservation de leurs biens, de même qu’aux attentes des pouvoirs publics ». Les participants à cette rencontre ont eu, en effet, à examiner les solutions et les modes opératoires appropriés, exposer les différentes difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs missions mais aussi à recevoir les nouvelles orientations et instructions du Commandement national de la Gendarmerie.

Des instructions qui sont en rapport avec la mise en application de la vision future de cette institution de sécurité et la définition de l’axe des efforts qui doit être consentis dans le cadre de stratégie de l’Etat de droit. Dans son allocution de clôture des travaux, le général-major Menad Nouba a rappelé aux personnels de la Gendarmerie que les impératifs de l’Etat de droit et les exigences du service public nécessitent d’asseoir les valeurs d’éthique et de droiture pour être crédible. Tout comme il les à exhorté à être à l’écoute constante des préoccupations légitimes de sécurité exigées par le citoyen, et d’œuvrer à privilégier les actions de proximité et garantir un service public de qualité.

Karim Aoudia