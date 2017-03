LéGISLATIVES : Préparation rigoureuse

C’est ce samedi que les partis politiques sauront le numéro de leurs listes de candidats pour les législatives du 4 mai prochain, a indiqué un communiqué de presse, paru hier, de la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections (HIISE). L’instance de Derbal a révélé en effet la tenue, au siège de la permanence de la wilaya d’Alger, à partir de 11h, du tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes des candidats. En clair, il s’agit d’attribuer un numéro identifiant les listes des partis politiques en lice pour les prochaines législatives, un chiffre qui sera visible le jour J sur les bulletins de vote des formations politiques de sorte que les citoyens pourront distinguer chaque liste pour laquelle ils donneront leur voix et ce, sans se perdre dans la longue liste des candidats. Cette formule aide également les personnes qui ne savent pas lire ou encore les personnes âgées qui éprouvent les difficultés dans la lecture. En application de la loi organique n°10-16 portant régime électoral, en son article 35 et du décret exécutif n°17-58, article 3, les dirigeants des partis politiques ou leurs représentants participant au scrutin du 4 mai sont donc conviés à assister à ce tirage au sort au cours duquel, tous les partis seront mis sur un pied d’égalité, a tenu à rassurer la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections qui insiste sur la parité de toutes les listes.

L'article 35 de la loi relative au régime électoral stipule que les listes de candidature à l'élection de l'Assemblée populaire nationale et des Assemblés populaires communales et de wilaya sont disposées selon un ordre établi par tirage au sort par la HIISE, a détaillé cette dernière. Le décret exécutif 17/58 fixe d’ailleurs le libellé et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale. L’Instance de Derbal a rappelé à ce propos que le bulletin de vote doit comporter la nature de l'élection, la circonscription électorale et la date de l'élection.

En revanche, les listes des candidats indépendants devront patienter un peu puisque celles-ci ne sont pas concernées par le tirage au sort de ce samedi. A se fier en effet à la loi portant sur le régime électoral algérien, les listes des indépendants seront distinguées, chacune, par une lettre de l’alphabet arabe attribuée à leur bulletin de vote au niveau de chaque circonscription électorale. De ce fait, si les partis sont tenus de passer par un tirage au sort pour avoir leur numéro, il n’en n’est pas de même pour les candidats indépendants dans la mesure où la loi stipule que l’ordre de la lettre alphabétique attribuée à chacune des listes de candidats est définie en fonction de la date du dépôt de dossier de candidature.

Une fois donc les listes définitives des candidats connues, soit le 27 mars, donc, au lendemain de l’expiration des délais de l’examen des recours déposés au niveau des tribunaux administratifs, les concernés seront convoqués par l’Administration locale pour connaître la lettre alphabétique de leurs listes. Il est bon de rappeler à la fin que le nombre des candidats aux prochaines législatives a atteint 12.591 candidats parmi lesquels, 31,3% sont des femmes (3.945). Ils sont répartis sur 1.088 listes dont 797 représentant 63 partis, 163 listes indépendantes et 128 listes pour trois alliances.

Rassemblement national démocratique

Lutter contre la corruption

Le Rassemblement national démocratique (RND) a indiqué que ses candidats aux élections législatives s’engagent notamment à plaider pour le renforcement de la lutte contre la corruption et contre toute sorte de fraude.

Au titre de la gouvernance économique, le parti promet que ses parlementaires œuvreront au renforcement de la lutte contre la corruption, au renforcement de la lutte contre les fraudes fiscales, commerciales et douanières, y compris avec la réalisation d’un consensus national contre ces fléaux et à la réforme du système bancaire et financier, et le développement de la finance islamique», a souligné le parti dans une note explicative de son programme électoral, publié sur son site internet.

Promettant dans ce sens «la mise en place d’une instance nationale d’orientation en matière d’opportunités d’investissements et de leurs localisations géographiques, pour éviter des saturations de créneaux et des concentrations spatiales excessives», le RND s'engage à plaider pour «la réhabilitation de l’autonomie de gestion des entreprises publiques, et à la protection des cadres gestionnaires dans la prise du risque de gestion, pour développer leur compétitivité».

Nos parlementaires, ajoute le RND, «s’engagent à perpétuer la défense des valeurs de Novembre 1954 comme socle de l’unité de la nation et de la stabilité de la patrie et défendre la Constitution et les lois de la République, qui sont l’assise de l’Etat».

Il a ajouté que ses élus s'engagent aussi à «poursuivre leur soutien à M. le Président de la République, qui incarne l’unité de la nation et qui est le garant de la Constitution et militer pour la vulgarisation de l’Histoire nationale dans sa profondeur millénaire ainsi que continuer à appuyer le choix de la Réconciliation nationale».

Le Rassemblement national a annoncé également, que ses parlementaires s'engagent à «soutenir les efforts de l’Armée nationale populaire et des Forces de sécurité pour la destruction des résidus du terrorisme.

Mascara

Prêt pour le scrutin

L’opération portant révision des listes électorales ayant pris fin, le nombre total des votants pour la wilaya après les opérations d’assainissement du fichier électoral se chiffre à 552.538 citoyens appelés à se rendre aux urnes dans 306 centres et 1.338 bureaux de vote.

La wilaya compte de nouveaux centres ouverts dans les villes, villages et campagnes pour s’approcher du citoyen et lui permettre de s’exprimer en toute facilité. L’on compte également de nouveaux bureaux où l’opération du vote sera assurée. La wilaya verra la participation de 16 partis politiques pour 10 sièges à pouvoir à l’hémicycle de l’APN .Tout est mis en œuvre pour la réussite de cette échéance électorale du 4 mai 2017. Dans le cadre de la campagne électorale qui débutera le 9 avril, 794 panneaux d’affichage des listes électorales des candidats des formations politiques en lice et 94 salles reparties à travers le territoire de la wilaya ont été réservés, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la wilaya de Mascara.

Mouvement El Islah

Un rendez-vous décisif



Le secrétaire général du mouvement El Islah, M. Filali Ghouini, qui a encadré un regroupement des militants et des candidats de son parti pour les prochaines législatives dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a insisté sur la responsabilité de ces derniers pour donner un bon modèle de la représentation populaire et de corriger l’image qui est véhiculée sur les assemblées. Vous devez vous soucier d’abord des intérêts suprêmes de la nation et des problèmes que rencontrent les citoyens a affirmé le secrétaire du mouvement El Islah qui a rappelé l’importance de ce scrutin dont la réussite sera, selon lui, celle de tous les Algériens. Il a été catégorique sur ce plan, la période de la tragédie nationale ne reviendra pas. La leçon a été bien apprise par le peuple algérien, a-t-il rappelé. Il a espéré également que l’après-scrutin sera celui du décollage économique sur la base d’une vision établie par les Algériens, eux-mêmes, qui permettra de sortir de la dépendance envers le pétrole avec un investissement interne dont les moteurs seront des secteurs productifs comme l’industrie, l’agriculture et le tourisme. M. Ghouini a estimé que cela devra être suivi par des réformes politiques dont la priorité sera la lutte contre la bureaucratie qui freine toutes les avancées réalisées par la nouvelle Constitution. Les partis politiques qui trouvent des obstacles sur leur chemin, doivent bénéficier dans le même cadre des moyens nécessaires pour leur activité, a-t-il dit. L’orateur qui a indiqué que l’Algérie a été pionnière en matière d’ouverture démocratique et de multipartisme dans le monde arabe a estimé que le seul printemps vrai est celui que l’Algérie a connu à la fin des années 1980. Le pays qui est passé ensuite par une période difficile celle de la tragédie nationale, comme il l’a rappelé, a réalisé un autre acquis à savoir la réconciliation nationale a déclaré le secrétaire général du mouvement El Islah qui a qualifié cette dernière de la plus grande réalisation effectuée par le peuple algérien dans son histoire. C’est la seule sortie de crise possible a ajouté M. Ghouini qui juge que les autres peuples devraient s’en inspirer pour régler leurs différends. Il a tenu à saluer l’armée, la famille révolutionnaire, les partis et les cadres du pays qui ont contribué à cette réalisation qui a offert au pays la stabilité et la paix qui le caractérisent actuellement. Nous devons non seulement renforcer cette réconciliation mais aussi la parachever, a-t-il dit en bâtissant un Etat de droit. Nous devons parvenir à une réconciliation entre les comportements des Algériens, a-t-il affirmé également. La campagne qui doit débuter dans quelques jours doit avoir pour objectifs en plus de la présentation des candidats et de leurs programmes la sensibilisation des Algériens qui hésitent à accomplir leur devoir électoral sur la nécessité de participer à la prise de décision pour la gestion des affaires publiques, a expliqué M. Ghouini qui a noté que le citoyen ne peut rester les bras croisés alors que l’avenir du pays se décide. Toujours à propos de la campagne, il a estimé que l’heure n’est pas aux luttes idéologiques mais à la construction du pays et au renforcement de l’unité nationale pour faire face aux défis qui se présentent à l’Algérie. La seule façon pour le faire c’est de bâtir des institutions fortes et crédibles. Un front interne est la meilleure réponse à tous ceux qui attaquent notre pays, a affirmé également M. Ghouini.

