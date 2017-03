M. Bouabdellah Ghlamallah : Coopération face aux menaces

Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah, a appelé au renforcement de la coopération entre ulémas, dirigeants et peuples de la région sahélo-saharienne face aux différentes menaces qui la guettent, notamment au volet religieux.

Il a indiqué qu' «il est dans l'intérêt des pays de la région de coopérer et de coordonner leurs efforts face aux différentes menaces qui les guettent, particulièrement dans le domaine intellectuel et religieux».

«Les éléments unificateurs des pays de la région sont plus importants que les points de divergence», a affirmé le président du HCI, plaidant pour «le renforcement de la coopération pour faire face aux forces extrémistes qui ciblent la stabilité des pays». Il s'agit là, a-t-il poursuivi, du «meilleur moyen de réussir et de garantir la sécurité et la stabilité» dans ces pays, ajoutant que «des fourvoyés tentent de désunir les pays de la région et d'ébranler leur stabilité, leur sécurité et leur quiétude». Il a également insisté sur l'impératif de consacrer la culture de tolérance, de dialogue et de coexistence. APS