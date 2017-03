Ligue des Ulémas et prédicateurs du Sahel : Institution référentielle dans la lutte contre l'extrémisme

La Ligue des Ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel dont la première assemblée générale s'est tenue hier au Haut Conseil Islamique (HCI) à Alger, a pu s'imposer en tant qu'institution référentielle en matière de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent dans la région.

Dans le cadre du programme de la première assemblée générale, les membres de la ligue ont passé en revue hier le bilan des activités durant la période précédente, lequel comporte cinq ateliers régionaux qualifiés de réussis, outre les activités croissantes des membres de la ligue tant dans leurs Etats que dans la région.

Le bilan de l'action de la Ligue, créée en 2013 en Algérie, indique que cette structure «a pu s'imposer en tant qu'institution référentielle en matière de lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent dans la région du Sahel. Vu l'importance de la Ligue et son rôle dans la préservation de la stabilité dans la région, ses membres ont reçu plusieurs invitations par des structures régionales et continentales, en l'occurrence des experts en matière de lutte contre l'extrémisme, et ce, pour bénéficier de leur contribution dans la pensée pour mettre en place une stratégie de travail susceptible de faire obstacle à la propagation d'idéologies extrémistes. La Ligue œuvre également à la concrétisation d'un ensemble de buts dont la concrétisation de la modération en Islam, le rejet de la violence, de l'extrémisme et de la radicalisation et la défense de l'image de l'Islam, ainsi que la promotion de la culture de la paix et du dialogue et la cooncrétisation de la cohésion sociale dans la région. D'autres activités de la Ligue ont pour but de promouvoir la prise de conscience et de protéger la région du danger de la scission et du fourvoiement, œuvrer à la réunification et à la coordination des positions entre structures et établissements islamiques prédicateurs, scientifiques et culturels sur les questions de la nation.



Efforts constants et intenses activités pour le rejet de la violence

«La Ligue a organisé durant les quatre dernières années cinq ateliers régionaux ayant porté leurs fruits dont trois en Algérie et deux au Sénégal et au Tchad ayant porté sur plusieurs thèmes liés à la lutte contre les idéologies extrémistes, ce qui a grandement contribué au renforcement des valeurs de tolérance et de dialogue et au rejet de la violence et de l'extrémisme», ont indiqué les responsables de la ligue.



Contenir les tentatives d'endoctrinement



Lors du dernier atelier organisé à Ndjamena (Tchad) sous le thème «Le rôle des leaders religieux de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre l’extrémisme violent», les participants ont convenu de l'importance du renouvellement du discours religieux pour faire face aux tentatives visant à récupérer des jeunes et les verser vers l'extrémisme, soulignant l'importance de la formation des imams aux nouvelles techniques d'information et de communication. La Déclaration de N'djamena ayant sanctionné les travaux du cinquième atelier a mis l'accent sur l'importance de la mise en œuvre de programmes destinés aux jeunes portant sur les domaines culturel et religieux en vue de «combler le déficit en matière de connaissance et contenir les tentatives d'endoctrinement des tenants de la pensée terroriste». Les participants ont convenu également de la nécessité de «placer les jeunes de la région parmi les priorités en vue de les protéger des groupes terroristes extrémistes».

La Déclaration de Dakar ayant sanctionné les travaux du quatrième atelier organisé en mai 2016 dans la capitale sénégalaise, a souligné la nécessité d'adopter une politique d'anticipation qui prévoit l'étude des fondements des idéologies extrémistes et la mise en place d'un contre-discours qui protège les pays de la région contre l'extrémisme et le terrorisme. Dans la Déclaration d'Alger de 2015, les membres de la Ligue ont plaidé pour l'activation du rôle de la femme africaine intellectuelle dans l'orientation religieuse saine, la contribution à l'éradication du phénomène de l'extrémisme et le renforcement du rôle des guides religieux dans la lutte contre l'extrémisme violent. La Ligue des ulémas du Sahel compte des représentants des pays de la région, à savoir, l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad outre la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la République de Guinée en tant que pays observateurs dans le cadre du processus de Nouakchott.



Les jeunes seront au centre du plan d'action de la Ligue



Le nouveau président de la Ligue des ulémas, prédicateurs et Imams des pays du Sahel, Murtala Ahmed, a affirmé que les jeunes seraient à l'avenir au centre du plan d'action de la Ligue, exprimant la détermination de l'instance régionale à poursuivre ses efforts et à renforcer son rôle dans la prévention contre l'extrémisme.

«Les jeunes seront à l'avenir au cœur du plan d'action de la Ligue, d'autant que cette frange est la première cible des groupes extrémistes», a indiqué M. Murtala, à l'issue de son élection en qualité de nouveau président de la Ligue des ulémas, prédicateurs et Imams des pays du sahel au cours des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de l'instance régionale. Il a appelé, en outre, au renouvellement du discours religieux pour qu'il soit au niveau des défis auxquels la région fait face, exprimant sa détermination à poursuivre les efforts de l'instance régionale et à renforcer son rôle dans la prévention contre l'extrémisme. Cheikh Murtala a salué la confiance que les membres de la Ligue ont placée en sa personne et valorisé les efforts de l'Algérie dans le soutien de cette instance et la prévention de la région contre l'extrémisme et le terrorisme.

Les membres de la Ligue ont élu, mardi à la majorité au siège du Haut Conseil Islamique (HCI) le représentant du Nigeria, nouveau président de la Ligue devenu ainsi la deuxième personnalité à assurer la présidence de cette instance en remplacement du Nigérien Bourima Daoud qui a transmis sa lettre de démission après un mandat de trois ans.

Les membres de la Ligue ont également approuvé l'installation du cadre algérien au sein du HCI, Youcef Belmahdi, en qualité de Secrétaire Général de la Ligue et ce lors de délibérations à huis clos tenues dans le cadre des travaux de la 1ère Assemblée générale ordinaire de l'instance. Le programme d'action de la Ligue pour l'année 2017 sera en outre débattu et adopté lors de cette réunion sur la base des propositions soumises par les membres. (APS)