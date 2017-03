COMMENTAIRE : Jeu d’échec Mortel

A moins d’une semaine de la tenue de la conférence d'entente nationale prévue dans l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu à Alger, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, qui lui a présenté un exposé sur la situation dans la région. La situation est préoccupante dans cette sous-région. En Libye, avec une conjoncture extrêmement explosive, où deux autorités se disputent armes au poing une légitimité nationale au moment où la société se raidit et replonge dans un tribalisme devenu la seule construction protectrice pour ses membres. Sa façade maritime, son pétrole et sa large ouverture sur le Sahel sont, par ailleurs, trois autres paramètres que les groupes terroristes, qui perdent du terrain en Syrie et en Irak, prendront en ligne de compte, le moment de leur repli stratégique. Relevons ce hasard du calendrier où des éléments peuvent s’emboîter. Washington abrite, aujourd’hui, la réunion ministérielle des 68 pays de la coalition contre le groupe Etat islamique (EI) afin d’« accélérer les efforts internationaux » en vue de le vaincre militairement en Irak et en Syrie. Il y a trois jours, Rome recevait un groupe de contact sur la Méditerranée. Les ministres de l’Intérieur de sept pays de la rive nord ont rencontré leurs homologues libyen et tunisien pour les amener à s’impliquer dans un projet qui vise à couper la route de la migration à partir de la Libye. Un projet qui rappelle étrangement l’accord conclu entre l’UE et la Turquie pour verrouiller la porte grecque. Sauf pour le cas de la Libye, la question est autrement plus complexe, ce pays, pour s’engager dans cette « aventure » recevra l’aide militaire et stratégique des pays européens. Encore une nouvelle carte qui ne fait que compliquer les efforts pour une solution politique durable sans ingérence. Il n’y a pas que ces deux capitales, Le Caire aussi. Des représentants de l'ONU, de l’UE, de la Ligue arabe et de l'Union africaine réunis samedi dernier, ont apporté leur soutien aux efforts du gouvernement d'union libyen pour asseoir son autorité à Tripoli. Ceci suffira-t-il, sachant que d’autres forces, également puissantes, soutiennent la partie adverse ? Deuxième pièce de ce puzzle : le Sahel. Immense espace de terres « inhospitalières » s’étendant de l’océan Atlantique à la mer Rouge où les groupes terroristes convergent, fusionnent, se replient, se forment et se renforcent en contrôlant les routes du trafic international. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad commencent à s’impatienter devant cet état de fait et veulent lancer une force conjointe de coopération pour sécuriser leurs frontières. Voilà pourquoi, l’accord de paix et de réconciliation signé en 2015 à Alger par les autorités maliennes et les groupes armés rebelles doit être poursuivi et consolidé. Gao, Kidal, Menaka, Taoudenni et Tombouctou, cinq régions qu’il faut absolument mettre sur les rails de l’intégration institutionnelles avec l’Etat central, avec cette « autonomie » sur laquelle les parties signataires de l’Accord d’Alger se sont mises d’accord. Il est évident que le chemin vers la paix est toujours lent, complexe et fragilisé. Les opérations Serval et Barkhane n’ont pas réglé la question. Les groupes terroristes se sont implantés sur un territoire encore plus vaste et autrement plus pratique pour eux. Ces groupes peuvent fusionner. On l’a vu avec Ansar Eddine, Al Mourabitoune et la brigade du Macina qui ont créé Nosrat Al-Islam Wal Mouslimine (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) affilié à Al-Qaïda comme on l’a vu avec l’allégeance d’autres groupes à l’Etat islamique.

Mohamed Koursi