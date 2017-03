Algérie - Russie : 55 ans d’amitié indéfectible

L'Algérie et la Russie célèbreront demain le cinquante-cinquième anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont procédé à cette occasion, à un échange de vœux, dans lesquels ils ont mis en exergue l'excellence des relations d'amitié et de coopération historiques qui lient l'Algérie et la Russie", a précisé la même source. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a, à ce propos, souligné la dynamique qui caractérise les relations algéro-russes depuis la signature d'une déclaration sur le Partenariat stratégique par les chefs d'Etat des deux pays, en avril 2001, a-t-on ajouté.

Il a également saisi cette occasion pour renouveler "la disponibilité de l'Algérie à œuvrer au renforcement de la concertation politique à tous les niveaux et à conférer à la coopération économique, culturelle et institutionnelle avec la Russie une envergure à la mesure de la grande amitié qui existe entre les deux pays". M. Lamamra a aussi relevé, pour s'en féliciter, "les larges convergences des positions de l'Algérie et de la Russie sur des questions régionales et globales d'actualité dans la conformité aux buts et principes de la Charte des Nations unies".

L'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays a eu lieu au lendemain de la signature des Accords d'Evian, est-il rappelé, avant-même la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, ce qui a été perçu, a-t-on noté, comme "une consistance exceptionnelle à leurs relations". "Depuis cette date, les relations entre les deux pays se sont distinguées par leur densité et leur qualité, évoluant à la satisfaction des deux parties à travers l'ouverture d'opportunités nouvelles dans différents secteurs.