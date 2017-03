M. Bedoui reçoit le DG de la Police de la Sécurité publique portugaise : échanges d’expériences

La coopération entre les polices algérienne et portugaise a été évoquée lors de l'audience accordée par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, au directeur général de la Police de la Sécurité publique portugaise, Luis Manuel Peça Farinha.

«La rencontre a porté sur la coopération entre les polices des deux pays et nous avons procédé à un échange de nos expériences respectives", a déclaré à la presse M. Farinha à l'issue cette audience, à laquelle a pris part le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le général major, Abdelghani Hamel. Qualifiant cette coopération de "technique, franche et ouverte", le responsable portugais a souligné que "les polices des deux pays partagent des intérêts communs". Pour sa part, le général major Hamel a indiqué que les entretiens entre les deux parties avaient porté sur "la lutte contre le crime organisé, la lutte contre le terrorisme ainsi que la formation et les échanges de renseignements et des expériences.



M. Farinha relève les progrès réalisés par la police algérienne



M. Luis Manuel Peça Farinha a souligné les progrès réalisés par la police algérienne en termes de développement de ses capacités humaines et techniques.

Après avoir visité des structures de la DGSN, à l'instar du laboratoire central de la police scientifique, le service régional des finances et de l'équipement (SRFE) et le centre médico-social « Omar Harraig » (ex-Villa Magnon), M. Farinha a relevé « le niveau atteint par la police algérienne en matière de formation et de qualification, ainsi que la modernisation des moyens et capacités lui permettant d'être au diapason avec les standards internationaux ». (APS)