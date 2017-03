La mission du FMI rend ses conclusions : Consolider le rééquilibrage budgétaire

« L’Algérie reste confrontée à des défis importants », conséquence de la baise des cours du pétrole et de la contraction de ses revenus. Les conclusions du Fonds monétaire international, publiées le 20 mars, suite à une mission, au titre des consultations annuelles du FMI, sur l’économie nationale, ayant séjourné dans notre pays du 7 au 20 mars, confirment que « l’activité économique de l’Algérie a été globalement résiliente, mais la croissance s’est ralentie dans le secteur hors hydrocarbures sous l’effet de la réduction des dépenses », soit 3,4 % pour 2016.

Les données du Fonds indiquent que « le taux d’inflation est passé de 4,8 % en 2015 à 6,4 % en 2016 et se chiffrait à 8,1 %, en glissement annuel, en janvier 2017 ». Sur un autre plan, les conclusions relèvent un accroissement du taux de chômage, soit à 10,5 % en septembre 2016 avec une prédominance chez les jeunes (26,7 %) et les femmes (20,1 %). L’analyse souligne également la persistance des « déficits budgétaires et courants », alors que « la dette publique a augmenté », en dépit des mesures de redressement des finances publiques prises en 2016. Au même chapitre, le Fonds rappelle que les réserves de change de l’Algérie « bien qu’encore abondantes », ont chuté de 30 milliards de dollars, atteignant actuellement 113 milliards de dollars (hors DTS). Dans ses déclarations, M. Jean François Dauphin, chef de mission du FMI, souligne la poursuite « des efforts d’ajustement au choc pétrolier », affirmant que « les autorités ont réduit de façon notable le déficit budgétaire en 2016 et ont adopté un ambitieux plan de redressement des finances publiques pour la période 2017-2019 ». L’Algérie a également enregistré des avancées en matière « d’amélioration du climat des affaires et œuvrent à une stratégie à long terme pour transformer le modèle de croissance du pays, de manière à promouvoir l’activité du secteur privé et la diversification de l’économie ». Le FMI salue, dans ses conclusions, les mesures adoptées par la banque centrale au titre de sa politique monétaire, notamment en ce qui concerne « le resserrement des conditions de liquidité ». Le fonds, qui recommande la consolidation du processus de « rééquilibrage budgétaire », d’autant plus que « les prix du pétrole devraient rester bas », insiste sur le fait que « le défi à ce stade est de choisir une combinaison de politiques économiques qui facilite l’adaptation durable de l’économie au choc pétrolier, au moindre coût en termes de croissance et d’emploi».



Les emprunts extérieurs et la cession d’actifs publics parmi les options suggérées



Ainsi, « le redressement des finances publiques», qui devra « s’inscrire dans la durée », exige que « l’effort soit axé sur l’élargissement de l’assiette fiscale, grâce notamment à l’amélioration du recouvrement de l’impôt et à la rationalisation des exonérations fiscales, la maîtrise des dépenses courantes, le remplacement progressif des subventions à l’énergie, qui sont coûteuses et bénéficient surtout aux ménages aisés, par un soutien direct aux personnes les plus défavorisées et l’amélioration de l’efficacité et la réduction du coût des dépenses d’investissement ». Aussi, il y a lieu d’orienter « l’investissement vers la santé, l’éducation et les systèmes de protection sociale bien ciblés ». Dans cette optique, le FMI recommande «d’améliorer le cadre de gestion budgétaire» à travers le suivi et une meilleure maîtrise « des risques ». Toutefois, « il est important d’éviter une réduction trop abrupte du déficit des finances publiques, pour atténuer le risque d’un très fort ralentissement de la croissance ». La mission estime, à ce propos que « l’Algérie pourrait se permettre d’engager un redressement un peu plus progressif des finances publiques, la dette publique étant à un niveau « relativement bas », tout en œuvrant pour la diversification des « options de financement, y compris les emprunts extérieurs et la cession d’actifs publics ». La mission, qui exprime son soutien aux autorités algérienne dans leur entreprise de diversification économique et d’encouragement de l’initiative du privé, plaide pour « des réformes structurelles » dans le sens de l’amélioration du climat des affaires, l’accès au crédit, le renforcement de la gouvernance et la transparence. Aussi, « les politiques monétaire, financière et de change devront soutenir cet ajustement », qui devra prendre en compte l’alignement du dinar sur la situation économique fondamentale du pays, et la résorption du marché des changes parallèle», conclut la mission du FMI. Et c’est à juste titre « que la Banque d’Algérie a introduit les opérations d’open Market, qui devraient devenir son principal instrument de politique monétaire ». Considérant que la Banque d’Algérie « devra être prête à resserrer la politique monétaire, au vu des tensions inflationnistes croissantes », les autorités du FMI relèvent que «le secteur bancaire est dans l’ensemble bien capitalisé et rentable, mais le choc pétrolier a accru les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de crédit ». Par conséquent, il devient impératif de transiter vers « un système de supervision bancaire basé sur les risques », et « d’affermir le rôle de la politique macro-prudentielle, de renforcer la gouvernance des banques publiques et de mettre en place un cadre de résolution des crises », note la mission du FMI.

D. Akila