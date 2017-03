M. Sellal reçoit une délégation de la Banque mondiale : évaluation des relations de coopération

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, une délégation de la Banque mondiale conduite par le vice-président, Hafez Ghanem, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

La rencontre a permis de procéder à l'évaluation des relations de coopération qu'entretient l'Algérie avec cette institution financière internationale dans le cadre de l'assistance et l'appui du programme de développement et de diversification de l'économie nationale, a précisé la même source. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi.



La BM prête à coopérer avec la wilaya d'Alger



M. Hafez Ghanem a salué l'expérience algérienne en matière d'éradication des habitations précaires, soulignant la disponibilité de son institution à coopérer avec la wilaya d'Alger dans des projets ayant pour objectif l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Nous souhaitons collaborer avec la wilaya d'Alger, notamment après avoir constaté que les principaux projets qu'elle a réalisés, particulièrement dans le domaine des transports, étaient en partenariat entre le secteur public et le secteur privé», a-t-il ajouté au terme d'une présentation faite sur l'expérience de la wilaya d'Alger en matière d'éradication des habitations précaires et son plan stratégique. La Banque Mondiale est prête à construire un partenariat avec l'Algérie, avec laquelle nous coopérons déjà en lui assurant des aides techniques et des échanges d'expériences et de connaissances», a affirmé M. Hafez Ghanem suite à la visite de terrain qu'il a menée en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, à la nouvelle ville de Sidi Abdallah, la Grande mosquée et la Promenade des Sablettes. L'Algérie est comme « un actionnaire» à la Banque Mondiale, a indiqué dans le même contexte, M. Demba Ba, le représentant résident de la BM au bureau d'Alger.