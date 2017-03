Conférence internationale sur l’industrie pétrolière et gazière à Oran : LE PARTENARIAT AXE STRATéGIQUE

l Sonatrach : plus de moyens pour les énergies renouvelables

l Plus de 500 exposants et 38 pays présents à Oran



Depuis hier et jusqu’au 24 mars, le Centre des Conventions d’Oran abrite la 7e édition du Salon International et Conférence de l’Industrie Pétrolière au Nord Afrique (NAPEC). Un rendez vous qui regroupe l’essentiel des compagnies mondiales du secteur pétrolier et du gaz. Plus de 500 exposants et délégués de haut rang représentant 38 nationalités des 4 coins du monde, participent à cette manifestation considérée comme la plus importante à l’échelle de l’Afrique.

A l’occasion de l’ouverture officielle à laquelle a assisté le représentant du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, M. Amokrane Mohamed Badreddine et le wali d’Oran accompagné des responsables locaux, M. Fettouhi vice-président LRP Sonatrach a lu un discours du nouveau PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould Kaddour, adressé aux participants à cet évènement et dans lequel il est revenu sur les nouveaux défis du secteur en Algérie à la lumière de la nouvelle donne économique et l’importance de cette manifestation. Ainsi M. Abdelmoumen Ould Kaddour a estimé que le NAPEC constitue une opportunité supplémentaire de rencontre, d’échange d’expériences et de prospection d’opportunités d’investissement dans le domaine de l’industrie pétrolière et que sa tenue à Oran qui, dit-il, a abrité le premier complexe de liquéfaction de gaz naturel dans le monde, consacre la place de cette ville comme escale incontournable dans l’agenda énergétique mondial. Evoquant la nouvelle conjoncture économique que connaît le monde ces dernières années, il soulignera « un bouleversement du marché avec des conséquences sur l’économie en général et l’industrie pétrolière en particulier où l’on enregistre à travers le monde un ralentissement des investissements, des annulations de projets sur toute la chaîne des hydrocarbures et une reconfiguration du paysage énergétique mondial ». Face à cette conjoncture, le PDG de Sonatrach a fait savoir que cette dernière et grâce à l’appui des pouvoirs publics « entend consolider ses investissements dans toute la chaîne des hydrocarbures afin de pérenniser la sécurité énergétique du pays, participer au développement des énergies renouvelables, contribuer au financement de la diversification de l’économie nationale et maintenir ses parts de marchés à l’international ». Le même responsable a fait état que la stratégie de Sonatrach est de « renforcer l’effort de prospection-exploration du domaine minier national reste largement sous exploré, pour assurer le renouvellement des réserves en hydrocarbures, augmenter la production primaire en hydrocarbures tout en veillant à l’optimisation de l’exploitation de nos gisements et au respect des engagement internationaux, investir dans la modernisation et l’augmentation des capacités de transport et d’expédition des hydrocarbures et enfin développer l’outil de raffinage avec un ambitieux programme de réalisation de plusieurs raffineries à l’horizon 2020 », a-t-il indiqué. Concernant cette 7e édition du NAPEC, il y a lieu de savoir qu’il s’agit du plus grand Salon professionnel international de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique, consacré aux activités de l’Upstream, le Midstream et le Downstream et tous les fournisseurs de produits, services et technologies qui gravitent autour de l’activité pétrolière et gazière.



L'usine de fabrication d’équipements de l’industrie pétrolière et gazière à Batna sera achevée en 2019



Parmi les compagnies qui marquent une présence remarquable dans cet évènement en tant que partenaire et sponsor, General Electric, dont le PDG, Smail Bouderba, a dévoilé à El Moudjahid les perspectives du développement des activités de ce groupe en Algérie et des objectifs de sa participation au NAPEC. A une question sur sa contribution en tant que paneliste à la première conférence sur le partenariat organisée dans le cadre de ce Salon, il a estimé que le thème est d’une importance capitale, car dit-il : « Nous vivons aujourd’hui, une situation où il faut encourager le partenariat pour les raisons qui ont été citées par tous les participants, c'est-à-dire attirer l’investissement, développer les ressources locales, pour avoir une production locale importante et faire en sorte que le savoir-faire ‘‘know-how’’ et les compétences locales soient développées localement, mais aussi développer l’outil de production nationale algérienne. L’ensemble des partenaires présents, aujourd’hui, et qui ont des actions dans différents secteurs de la chaîne des valeurs, ont tous investi ou accompli des objectifs avec un partenaire de choix qui est Sonatrach. » Pour M. Smail Bouderba, PDG, le climat d’affaires en Algérie, s’améliore, « il y a un grand challenge et une volonté du gouvernement d’améliorer ce climat à travers le code des investissements la loi des finances, aussi, le rapatriement des dividendes. Tout ça, fait en sorte, qu’aujourd’hui, l’Algérie devient de plus en plus attrayante. » Concernant les projets du groupe, il a cité un gigantesque complexe de fabrication des turbines à gaz à Batna. Ce projet, déjà lancé, devrait être réceptionné d’ici 2 ans, selon le PDG de G.E. L’autre grand projet, en cours depuis le début de l’année, actuellement dans la phase de construction, concerne la création d’une société commune « Joint-Venture » en partenariat avec Sonatrach spécialisée dans la fabrication d’équipements pétroliers pour l’amont et services. Le premier responsable de GE a souligné que son groupe est présent en Algérie depuis l’indépendance et participe principalement au développement de l’énergie (production électrique, le secteur pétrole et gaz) depuis les années 1970. A partir de 1993, le groupe a créé une société mixte en partenariat avec Sonelgaz et Sonatrach avec un investissement direct dans les installations et dans le capital humain, souligne M. Smail Bouderba. Aujourd’hui, GE compte son plus grand et important atelier dans le monde en Algérie avec 250 employés et un investissement de 36 millions de dollars. A travers sa filiale Healtcare, le groupe équipe tous les hôpitaux et cliniques privés ou publics en Algérie en IRM et scanner.

Amel Saher



Prospection dans le nord de l’Algérie



Des études de prospection sur les hydrocarbures sont en cours dans la région nord du pays, a-t-on appris hier à Oran du vice-président de l’exploration et production au groupe pétrolier Sonatrach. Plusieurs études sont en cours pour la prospection sur les ressources des hydrocarbures dans le nord algérien, notamment dans les zones qui ont déjà donné beaucoup d’indices, tels que Mecheria (Naama) et le sud-est constantinois, a souligné M. Salah Mekmouche. « A Boughezoul, une sismique (étude du sol) a été effectuée récemment et nous sommes dans le stade de maturation des données », a-t-il ajouté, notant que cette opération est réalisée dans le cadre d’un permis d’exploration et en partenariat avec deux compagnies pétrolières internationales. A ce titre, il a affirmé l’existence d’importantes ressources en hydrocarbures dans le nord algérien, qui ne sont pas encore quantifiées, citant la « roche-mère » et d’autres réservoirs, où le groupe Sonatrach pourra investir seul ou dans le cadre du partenariat. (APS)

Réduction de 8% du taux de torchage



Sonatrach a réduit à 8% le taux de torchage dans ses installations industrielles en 2016 par rapport à 2015, selon le vice-président de l’exploration et de la production auprès de ce groupe énergétique algérien.

« Nous avons réduit considérablement le taux de torchage dans les installations industrielles de Sonatrach ces dernières années, dans le cadre de la modernisation du groupe, de l’efficience économique et de la protection de l’environnement », a souligné Salah Mekmouche.

« Cette réduction nous permet de récupérer entre 3 et 4 milliards de mètres cubes de gaz, qui devait être torché », a fait savoir le responsable, notant que ce gaz récupéré, à travers un process mis en place, est destiné à la vente.

« Depuis les années 1980 à ce jour, nous avons réduit le taux de torchage à hauteur de 60% », a-t-il ajouté soulignant que le groupe Sonatrach est engagé dans l’objectif de torcher 0 m3 de gaz à l’horizon 2030. (APS)