aménagement d'Oued El Harrach : Réception fin 2017

L’Algérienne Des Eaux s’attend très prochainement à la production de 800 millions m3/an issue des eaux traitées et épurées, une quantité qui permettra d’irriguer 100.000 hectares de terres agricoles. « La réception de la totalité du projet d'assainissement et d'aménagement d'Oued El Harrach aura lieu fin 2017», a déclaré, hier, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Eau.

Le ministre, qui assistait aux activités inscrites dans le cadre de cet événement organisées sur le site des Sablettes, à Alger, a estimé que son secteur a enregistré de grandes avancées ces derniers mois.

Ainsi, pour ce qui concerne le taux d'avancement du projet d'assainissement et d'aménagement d'Oued El Harrach qui s'étend sur une longueur de 18,2 km dans la wilaya d'Alger, le ministre indiquera que celui-ci a atteint les 75 %. Il ne reste en tout que 1,4 km à achever, expliquera le ministre qui précisera que les travaux «coincent» au niveau de ce petit tronçon, à cause du fait que tout au long de ce kilomètre, il y a les pipelines qui relient la raffinerie de Sidi Rezine (Baraki) au port d’Alger. « Naftal doit absolument changer le positionnement de ces pipelines afin de pouvoir achever l’aménagement de Oued El Harrach», lancera le premier responsable du secteur de l’eau et de l’environnement. Il annoncera que quelque 7 km de l’Oued El Harrach seront ouverts aux citoyens à partir de l'embouchure des Sablettes. L’oued sera doté d'une partie navigable pour les petites embarcations sans moteurs d’ici à la fin de l’année, simultanément à la réception du 4e tronçon situé à Bentalha, lequel sera aménagé en espaces de détente, au grand bonheur des citadins habitant aux alentours. Il faut noter que les travaux d'assainissement et d'aménagement d'Oued El Harrach sont des plus élaborés. Des espaces ont été dégagés et aménagés de manière écologique pour permettre à la population d'avoir des espaces pour se promener et faire du sport au milieu de la verdure.

Au niveau du stand de l’Agence nationale des changements climatiques (ANCC), le ministre a instruit les responsables de l’agence à lancer « le plus vite possible» le projet de la « détection de la pollution en procédant à l’installation de trois stations de détection à Alger, Sétif et Reggane (Adrar)».

Sur un autre registre, M. Ouali a indiqué qu’un accord a été signé entre son département ministériel et celui de l’Agriculture, du Développement rural et la Pêche pour la réutilisation des eaux usées traitées et épurées à des fins d’irrigation agricole qui, selon lui, est devenue une nécessité. Pour lui, il faut accorder davantage d’importance à l’exploitation de ces eaux à des fins d’irrigation agricole, en vue de renforcer les capacités d’irrigation des espaces agricoles.

Selon Zair Hocine, directeur général de l’Algérienne Des Eaux, en 2016, il a été produit quelque 1,6 milliard m3, mais aussi la récupération de 98 millions m3 suite aux réparations effectuées sur les fuites signalées sur le réseau de distribution.

Durant son halte au stand de l’Observatoire national de l’environnement, le ministre des Ressources en eau a suggéré aux responsables de se rapprocher davantage des entreprises et des citoyens pour mettre en avant les problèmes liés à l’environnement et communiquer sur les entreprises ayant commis des infractions à l’encontre de l’environnement. « Il ne faut pas se contenter d’établir des enquêtes et rapports qui restent au niveau interne», a souligné le ministre.

Abdelkader Ouali annoncera également à l’occasion, que l'Algérienne Des Eaux (ADE) récupérera, à l’issue de trois années, la gestion globale des clients des trois sociétés des eaux et de l'assainissement, à savoir celle d’Alger, la SEAL, celle d’Oran, SEOR, et celle de Constantine, SEACO. Il dira aussi que le rôle de l’Algérienne Des Eaux ne va pas se limiter à la gestion des clients, c’est aussi les sensibiliser sur le gaspillage d’eau qui a « atteint des proportions alarmantes». Pour ce qui est du taux de remplissage des barrages, Abdelkader Ouali annoncera qu’ils sont actuellement remplis à 72%, ce qui représente pas moins de 4,9 milliards m3. A la question sur les coupures d’eau durant la saison estivale, le ministre rassurera que durant tout l’été « il n’y aura pas de coupures», au vu des capacités actuelles des barrages et qui peuvent subvenir correctement aux besoins de la population, en ajoutant bien sûr les capacités des centrales de déssalement d’eau de mer.

Dans le même ordre d’idée, le ministre insistera sur le respect des délais de réalisation des espaces verts au niveau du barrage de Douera, pour permettre aux citoyens de profiter de cet immense lieu verdoyant.

Par ailleurs, il faut savoir que, comme chaque année, l’Algérie célèbre la journée mondiale de l’Eau coïncidant avec le 22 mars.

Mohamed Mendaci