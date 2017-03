M. Grine à Tamanrasset : DISCERNER l’information vraie de l’erronée

Le ministre de la Communication, Hamid Grine, a appelé hier à Tamanrasset le citoyen à discerner entre l’information vraie et celle erronée. «Le citoyen doit avoir le sens du discernement entre la vraie information et celle erronée, surtout avec le foisonnement actuel des chaînes et supports médiatiques», a-t-il affirmé, lors d’une visite de travail dans la wilaya. Présidant l’ouverture d’une conférence intitulée «Connaître les médias, le citoyen a droit à une information fiable» à l’Université Hadj-Moussa Agh-Akhamokh, M. Grine a indiqué que le secteur a organisé depuis 2014 une cinquantaine de sessions de formations académiques ayant touché quelque 3.000 journalistes, qui se doivent de poursuivre leur formation continue dans tous les domaines. Le citoyen est dans son droit d’obtenir une information fiable, a-t-il souligné. Animant une communication sur le renforcement de la transparence dans le devoir d’information du citoyen (la Télévision algérienne comme modèle), la journaliste Wahiba Amari a rappelé que le droit d’accès du citoyen à l’information est légitime et consacré par la Constitution dans son article 41. Intervenant sur les ondes de la radio locale de Tamanrasset, le ministre de la Communication a fait état de la concrétisation des engagements pris lors de sa précédente visite dans la wilaya, où le volume d’émission radiophonique est passé à 24h/24, en plus de l’élimination de 80% des problèmes de télédiffusion, avec l’installation de deux émetteurs (250 watts chacun à Tin-Zaouatine et Abalessa), et l’entrée en service prochaine de deux autres pour assurer la couverture entière de l’axe Tamanrasset-In Salah (750 km). Hamid Grine a, en outre, annoncé l’entrée en service de la direction régionale de la Télédiffusion algérienne (TDA) à Tamanrasset. Pour ce qui est de l’imprimerie de presse, il a fait état de la remise en question du projet, pour des considérations de rationalisation des dépenses et au regard des pertes subies dernièrement par celles de Bechar et Ouargla. En prévision des prochaines élections législatives, le ministre de la Communication a fait état de cinq chaînes de télévision accréditées actuellement pour leur couverture, tout en appelant les journalistes à veiller à l’éthique de la profession dans l’exercice de leurs missions, et les citoyens à faire valoir leur droit constitutionnel et à y participer massivement. (APS)