PROTECTION ET PROMOTION DE L’ENFANCE : INSTALLATION DU COMITé INTERMINISTÉRIEL

L’intérêt que les hautes autorités de l’Etat accordent à l’enfance s’est manifesté, sans doute de façon très significative, à travers la mise en place d’un mécanisme de prise en charge de cette frange vulnérable de la société. Il s’agit de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, une structure jouissant d’une autorité morale et d’une autonomie financière, placée sous la tutelle du Premier ministre.

La mise en place structurelle de cette nouvelle institution a fait l’objet hier de son ultime étape précédant le lancement de ses activités. Les membres composant le comité de coordination interministériel de ladite structure ont été en effet installés, hier à Alger, par Mme Meriem Cherfi, la déléguée et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. Nommée par décret présidentiel, Mme Cherfi a été, pour rappel, investie de sa nouvelle mission au mois de juin 2016, soit au lendemain de la cérémonie de son installation par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, qui avait qualifié, par la même occasion, la protection de l’enfance «de mission des plus nobles au regard de notre tradition et de notre culture». S’en est suivie la parution dans le Journal officiel du 19 décembre dernier du décret exécutif fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. La cérémonie qui s’est déroulée hier, sur les hauteurs d’Alger, a été donc consacrée à l’installation des membres du comité de coordination composé de représentants de 14 départements ministériels, de la DGSN et de la Gendarmerie ainsi que la société civile. La liste nominative des membres de ce comité sera publiée dans les prochains numéros du Journal officiel, fera savoir Mme Meriem Cherfi qui a présidé la rencontre d’hier. Mettant l’accent sur la nécessité d’une coordination des efforts entre ses différents membres, elle a annoncé la tenue, le mois prochain, d’une première réunion de travail qui sera synonyme de lancement effectif de la phase opérationnelle de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance. En vertu de l’article 17 du décret exécutif du 19 décembre 2016, le comité permanent de coordination se réunit une fois par mois, au moins.



En cas de violence en milieu familial, le juge des mineurs sera saisi



Mme Meriem Cherfi, en sa qualité de déléguée et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, a la prérogative de fixer l’ordre du jour et les dates de réunions de ce comité et de convoquer ses membres. Outre ses représentants issus de quatorze départements ministériels, le comité en question est aussi composé de personnalités connues pour leur engagement et leur activisme en faveur des droits de l’enfant, à l’exemple de Mme Nadia Ait Zai, responsable du Centre d’information et de documentation sur les droits de l’enfant et de la femme.

Pour Mme Cherfi, l’installation, hier, est «un acquis supplémentaire» s’ajoutant à ceux réalisés précédemment dans le domaine de la protection de l’enfant. Elle explique aussi que la mission principale de l’Organe qu’elle préside est d’abord et avant tout d’assurer une protection sociale pour les enfants. Aussi, « dans le cas où l’Organe est alerté sur une quelconque violence subie par l’enfant au sein de son domicile familial, nous n’hésiterons pas à saisir le juge des mineurs pour ouvrir une enquête judicaire», a encore indiqué Mme Cherfi dans une déclaration à la presse. A rappeler que dans le cadre de ses missions prévues par la loi, l’Organe qu’elle préside est notamment chargé d’examiner toute situation d’atteinte aux droits de l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité est en danger ou susceptible de l’être. L’instance a aussi pour mission de promouvoir les droits des enfants, en coordination avec les différentes administrations et institutions publiques ainsi qu’avec toute personne chargée de la sauvegarde de l’enfance et autres intervenants dans ce domaine. A rappeler que lors de la cérémonie d’installation de Mme Cherfi en juin dernier, le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, avait demandé aux membres de cet organe de « se consacrer pleinement, en relation avec les institutions concernées, à protéger les droits des enfants sans discrimination de sexe, de couleur, de langue, d’opinion et de handicap».

D’autre part, en marge de la cérémonie d’hier consacrée à l’installation du comité de coordination permanent, un groupe d’enfants aux besoins spécifiques, formant une chorale, ont présenté un joli spectacle, et un hommage a été rendu par la même occasion à la famille du défunt enfant trisomique, Zakaria Chibani, qui prenait part régulièrement aux activités artistiques de la chorale. A souligner que la journée mondiale de la trisomie 21 est célébrée le 21 mars de chaque année.

