Affichage OBLIGATOIRE des prix : De lourdes sanctions en cas de non-respect

• Des amendes allant jusqu’à 100.000 DA et à la fermeture pure et simple du commerce

• L’obligation faite aux commerçants détaillants d’afficher les prix de leurs marchandises sur les étals, a été visiblement bien respectée. En effet, tout un chacun peut le remarquer aisément en sillonnant les rues marchandes de la capitale.

« Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, les tarifs et les conditions de vente des biens et services », « l’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égard du consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié », stipulent respectivement les articles 4 et 5 de la loi fixant les règles applicables aux pratiques commerciales qui rendent obligatoire l’affichage. Cette loi, entrée en vigueur en 2004, n’a pas été respectée durant de longues années par les commerçants.

Une situation d’anarchie qui vient de connaître son épilogue, puisque les pouvoirs publics ont décidé de mettre le holà à ces dépassements en tous genres, en sévissant particulièrement contre tous les contrevenants.

A ce propos, M. Karim Guèche, le directeur du Commerce de la wilaya d’Alger, a fait savoir que ses services mènent actuellement une campagne de sensibilisation auprès des commerçants pour respecter la loi. « Une centaine de contrôleurs sont mobilisés pour réussir la campagne. Et un délai de 15 jours a été donné aux commerçants pour afficher les prix. Ceux qui n’obtempèrent pas recevront des amendes qui peuvent aller jusqu’ à 100.000 DA, et s’ils persistent, ils risqueront la fermeture de leurs commerces », a-t-il révélé.

La campagne a commencé, selon lui, depuis plus d’une semaine et elle va durer jusqu’au 23 mars. « Nous sommes en train de sensibiliser les commerçants à travers des mises en demeure et les médias », a expliqué le responsable qui a précisé que les premiers résultats positifs sont déjà visibles dans la plupart des commerces algérois. Des résultats favorablement remarqués par les consommateurs et les ménagères.

De son côté, le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, plaide pour l’application de la loi sur l’affichage des prix. « C’est une très bonne initiative qu’a pris le ministère du Commerce en faveur des consommateurs. En tant qu’association, on adhère à cette action. L’affichage des prix, tout en étant un droit du consommateur, contribue à booster la concurrence entre les commerçants et à réduire les prix jusqu’à 10% ».

Selon le président de l’APOCE, à Alger, les prix d’un même produit peuvent varier d’un quartier à l’autre, d’un marché à un autre, sans aucune explication. « Les prix de la majorité des produits alimentaires ont augmenté fortement durant ces derniers mois ». Une situation « qui a étouffé le citoyen en raison de l’inflation et des pratiques spéculatives », a-t-il constaté, affirmant que l’application de cette loi limitera la flambée des prix et autres dépassements des commerçants, qui pouvaient appliquer les prix tel qu’il leur semblait, surtout en ce qui concerne l’habillement et les produits en tous genres.

M. Zebdi a également précisé que l’APOCE a lancé, dans ce contexte, un appel en direction des consommateurs via les réseaux sociaux, pour adhérer à la campagne en dénonçant les commerçants qui ne respectent pas la réglementation relative à l’affichage des prix. « Nous allons procéder de la même manière que pour la campagne contre la mafia de la semoule qui a donné de très bons résultats. Nous allons mobiliser nos adhérents sur le territoire national pour réceptionner les requêtes des consommateurs après l’expiration du délai. Ces derniers peuvent nous contacter via les réseaux sociaux ou à travers notre numéro vert, 33 11, pour dénoncer les commerçants qui ne se plient pas à la réglementation », a-t-il expliqué rappelant que le tiers des infractions commises par les commerçants est lié à l’affichage des prix.

Par ailleurs, l’on apprendra que « les requêtes seront transférées, par la suite, aux directions régionales et de wilayas du commerce. Les grandes surfaces, boutiques et magasins seront ciblés en priorité également », d’après M. Zebdi, car c’est dans ces espaces-là que l’affichage des prix est le moins respecté.

Par ailleurs, l’association de protection des consommateurs compte lancer gratuitement une formation ouverte aux consommateurs, du 1 au 6 avril, afin d’assurer une meilleure protection des acheteurs, « c’est une formation au profit de ces derniers, en matière de traitement des plaintes, de formulation des requêtes, de recours à la justice et à la défense de leurs intérêts au sein des instances de concertation, telles que le Conseil de la concurrence, le Conseil économique et social et le Conseil de la consommation », a conclu notre interlocuteur, apparemment fort satisfait des dernières mesures efficaces prises par les services du commerce.

Sarah A. Benali Cherif