Banque Extérieure d’Algérie : Cap sur les nouvelles technologies monétiques

La Banque extérieure d’Algérie (BEA) a lancé, hier, la mise en œuvre du projet d’un nouveau système bancaire, qui permet de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits.

La BEA a choisi le pro-logiciel SAB AT pour son nouveau système d’information, qui sera mis en œuvre dans un délai de 18 mois, pour un coût total de 5,6 millions d’euros. Ce nouveau système qui rentre dans le cadre du programme de modernisation des systèmes bancaires, initié par les pouvoirs publics, va permettre de réduire les délais de traitement des dossiers de crédits de la BEA. Il sera mis en œuvre au niveau de l’école de formation de la BEA, sise à Miramar à Alger, pour être généralisé à toutes les agences et banques centrales de la BEA au niveau national. Un site composé de trois étages doté de tous les moyens matériels et humains nécessaires, a été aménagé au niveau de cette structure pour abriter ce projet d’importance capitale non seulement pour la BEA mais aussi pour tout le système bancaire.

Le directeur général de la BEA, M. Brahim Semid, qui a animé un point de presse à cette occasion, a tenu à expliquer que le choix de SAB, a été fait sur la base d’un appel d’offres, auquel, de grands leaders en la matière ont participé, pour choisir le mieux-disant. Il s’agit d’un lourd investissement vu le coût, mais le DG de la BEA estime que les retombées seront plus importantes, notamment en ce qui concerne la réduction des délais de traitement des dossiers des clients, le télépaiement, le banking à domicile et en temps réel. Il faut rappeler que la Banque de développement local (BDL), avait elle aussi opté en 2014 pour le système SAB AT.

Un nouveau contrat avec Mastercard pour structurer l’activité monétique



Toujours dans le cadre de sa modernisation, la BEA a signé un contrat avec un organisme international pour structurer l’activité monétique au niveau de la banque. Il s’agit de Master Card qui va accompagner la BEA aussi bien sur le plan financier que fonctionnel. « En plus de l’émission et de la commercialisation des cartes de paiement, Master Card va nous aider à définir une stratégie digitale au sein de la banque, qui est l’une des exigences des pouvoirs publics », a souligné M. Semid. Il s’agit d’un projet structurant qui va se réaliser dans une période de 5 ans avec un grand effort qui sera concentré sur la première année. L’objectif est de mettre sur le marché quelque centaines de milliers de cartes de paiement en devises.

Le contrat a été signé le 1er février, et il enregistre déjà un taux d’avancement de 30%. Il s’agit de la première banque à s’inscrire dans un tel deal avec un organisme international, qui reliera la BEA directement à Master Card, et qui pourrait servir de modèle pour les autres banques à l’avenir.

Selon M. Semid, le choix de la banque n’est pas fortuit. « D’abord il y a l’importance de son portefeuille en compte devises et puis son expérience en matière de système de paiement notamment la monétique qui date de plus de 30 ans », a-t-il expliqué.

Master Card a été, donc convaincu par un potentiel aussi bien humain que technique dont dispose la BEA. En atteste d’ailleurs, le don de 30.000 cartes offertes gracieusement à la clientèle de la BEA, comme le stipule à ce titre l’une des clauses du contrat signé. Dans cette nouvelle dynamique de partenariat, nos hadjis ne sont pas en reste. En faveur de ces derniers, il est en effet prévu, la mise à leur disposition des cartes prépayées dès la prochaine saison à même de leur permettre de disposer d’un mécanisme d’autofinancement, de loin plus efficient et plus sécurisé que l’usage de l’argent liquide.

La BEA ambitionne également de se déployer à l’international. Dans cette optique, M. Semid, informe qu’une demande d’agrément a été déposée en décembre 2015, par l’établissement financier qu’il dirige, au niveau de la Banque de France. « Ce dossier est toujours en cours de traitement, et nous sommes dans l’attente d’une réponse qui nous sera remise incessamment », a-t-il précisé à ce propos. Il s’agit-là, explique-t-il, d’une première étape devant permettre à la BEA, de disposer d’antennes de représentation sur l’ensemble du continent européen. Le premier avantage à tirer c’est de voir la Banque extérieure d’Algérie, consolider ses filiales déjà présentent sur le sol français à l’exemple de la BIA (banque internationale arabe). Autre objectif gagé par la BEA, l’ouverture d’annexes au niveau des pays africains, à même d’assurer un accompagnement des plus adéquats des opérateurs économiques algériens, de plus en plus nombreux à vouloir investir en Afrique.

Le conférencier ne manquera pas en outre de mettre l’accent sur la performance de la BEA en citant le bilan de l’exercice 2016, d’un montant global de 2.576 milliards de dinars. Durant la même période, les fonds propres nets de la banque ont selon lui, connu une progression de 10 % par rapport à 2015.

Salima Ettouahria